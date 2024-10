A Postakürt Alapítvány az országban másodikként Mártélyon alakít ki ilyen intézményt, a múzeumposta kettő az egyben, múzeum is és posta is egyszerre.

A múzeumposta előtt már alakul a tér, dolgoznak a munkagépek. Fotó: Kovács Erika

Múzeumposta: elsőként Hollóházán nyitott

Olyan posta lesz, ahol a betérők nemcsak levelet, csomagot vagy csekket adhatnak fel, a magyarországi postaszolgáltatás múltjával is megismerkedhetnek. Az első ilyen múzeumpostát egyébként Hollókőn alakította ki az alapítvány. A mártélyi helyszín a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas okleveles építészmérnök, akadémikus, Csete György által tervezett egyik ház lesz.

A téren sétányt alakítanak ki

A múzeumposta előtti tér felújítását, átalakítását a mártélyi önkormányzat vállalta magára. Már itt is elkezdődött a munka. Sétányt építenek, padokat helyeznek majd ki, megoldják a tér közvilágítását is. Az alapítvány egy hajdani postaautót is kiállít az új téren.

A település vezetése már megvásárolt egy másik Csete-házat, ahol korábban a takarékszövetkezet működött. Ott cukrászdát alakítanak ki terasszal. A főtér így megduplázódik és új funkciókat is kap.

Novemberben már működik

Ambrus István lapunknak elmondta, párhuzamosan zajlik a munka a leendő múzeumpostában és a főtéren. A terveik szerint már október végére készen lesznek. A Postakürt Alapítvány úgy tervezi, november elején egyhetes próbaüzemet indítanak, a második héten pedig már „beélesítik” a szolgáltatást.