Háromnapos hosszú hétvége jön, mindenszentek napja ugyanis munkaszüneti nap, és ez most péntekre esik. Vagyis változik az üzletek nyitvatartása.

Érdemes utánanézni a nyitvatartásnak indulás előtt. Fotó: Bujdos Tibor

November 1-én pénteken a legtöbb bolt zárva lesz. Néhány, főleg kis üzlet azonban ezen a napon is nyitva maradhat. És természetesen a non-stop kisboltok, valamint az ügyeletes gyógyszertárak és benzinkutak is várják a vevőket.

A nagyobbak közül pénteken Csongrád-Csanád vármegyében mindegyik üzlet bezár. Így az Aldi, a Penny, a Tesco, és a LIDL boltjaiba sem lehet menni majd. Az éjjel-nappal nyitvatartó hipermarketek a következő napon, vagyis szombaton reggel 6 órakor nyitnak újra, és utána ugyanúgy nyitva is maradnak a hétvégén. Szegeden november 1-jén, mindenszentek ünnepén az Árkád bevásárlóközpont is zárva tart. November 2-án azonban a már megszokott szombati nyitvatartással várják a látogatókat. A Szegedi Városkép és Piac tájékoztatása szerint a Mars téri piac november 1-jén 13 óráig nyitva tart.

A Nemzeti Dohányboltok ünnepi nyitvatartása eltérhet. A konkrét üzletek nyitvatartásáról érdemes az interneten vagy az üzletekben kihelyezett tájékoztatók által tájékozódni.

A Szegedi Vadaspark az év minden napján nyitva tart, ünnepnapokon is, így november 1-jén is várja látogatóit. Ahogy a Füvészkert is várja az érdeklődő szegedieket.

A Móra Ferenc Múzeum, a Fekete ház és a Vármúzeum 2024. november 1-jén is nyitva tart 10 és 18 óra között.

Egyes éttermek is nyitva tarthatnak az ünnepnapon, indulás előtt azonban érdemes tájékozódni az adott vendéglátóegység nyitvatartásáról.