A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal idén is megszervezte a Pályaválasztási Napokat. Az eseményen a térség továbbtanulás előtt álló diákjai és a karrierváltást tervező felnőttek is tájékoztatást kapnak lehetőségeikről október 17-19. között a Szent-Györgyi Albert Agórában. Az eseményen öt egyetem, negyvenegy középiskola, tizenkét munkáltató, egy kollégium és négy civil szervezet mutatkozik be.

Egyetemek, középiskolák és munkáltatók is jelen vannak a Pályaválasztási Napokon. Fotó: Török János

Salgó László főispán az esemény megnyitóján úgy fogalmazott, a BYD érkezésével ez a program még nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a gyár jelentős munkaerőigényt generál. Éppen ezért a továbbtanulási lehetőségek is fel fognak értékelődni a vármegyében. Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke pedig arról beszélt, hogy mivel a kamara a vállalkozók igényeit közvetíti, náluk jelentkezik először a munkaerőhiány problémája.

Éppen ezért amellett, hogy a duális képzésben próbálunk tevékenyek lenni, a pályaorientációban is részt veszünk, hogy korán fel tudjuk készíteni a gyerekeket a munka világára

– fogalmazott.