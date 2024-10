A panellakások egykor Csongrád-Csanád vármegyében gyorsmegoldások voltak a családi lakásigény és a növekvő munkaerő-beáramlás miatt. Az idők változtak, a panel azonban maradt. Az ingatlanpiac történetének legokosabb döntésével a panelfelújítási program is sikeres lett.

Kapósak a panellakások Csongrád-Csanád vármegye nagyvárosaiban. Egy-egy jó állapotú lakás két hónap alatt eladható. Fotó: Török János

Panellakás: a megbízható választás

Ma ott tartunk, hogy egy jó állapotú panellakást átlag két hónap alatt lehet eladni Szegeden, ha viszont jó fekvésű és szépen felújított a lakás, szinte napok alatt lekerül a hirdetési listákról. Az Ingatlanbazár tapasztalatát erősíti az Otthon Centrum hálózat felmérése is, amely a téglalakásoknál átlag 109 napot ad az átlagos eladási időnek, míg a házaknál ez 184 nap. Ez több, mint kétszerese a panelénak.

Irányár versus vételár

A panel megúszta a Covid-időszakot is. Ez volt az egyetlen periódus az elmúlt 15 évben, amikor a típus ára csökkenésnek indult a tömblakásokból menekülők miatt. Ez azonban hamar megfordult, és az ingatlanpiaci depressziós-inflációs időkben a panel lett a vásárlások életszerű kompromisszuma. Mivel az új építésű lakások ma sem megfizethetőek, és a modern, kitűnő állapotú ingatlanok ára is kilőtt, a panel még az évi 10-15 százalékos áremelkedésével is az ingatlanpiac megbízható sztárja maradt, befektetési vásárlók és családi vásárlók számára is.

És az Ingatlanbazár információi szerint a legalkuképesebb is. A meghirdetési ár és a valós eladási ár között különbség van: ez az alkurés. Függ az élethelyzettől is (például eladási sürgősség), de az elmondható, hogy Szegeden jelenleg átlag 4-5 százalékos az alku, amivel próbálkozni érdemes, a vármegye településein ez akár 10 százalékra is felmehet, de ehhez szerencse is kell. Alkuként az öt százalékot vehetjük kiindulási alapnak.

A legdrágább és a legolcsóbb

Vármegyénkben jelenleg 52 millió forintos a legdrágább eladó panel az Ingatlanbazáron (jellemzően hódmezővásárhelyi illetőségű), a legolcsóbb pedig 20 millió forint körül van, Tarjánban. A többséget azonban a 30 milliós kategóriában találjuk. Ha igaz online laptársunk értesülése, miszerint 2025-től az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást adómentesen fel lehet majd törni és önerőnek használni, ez alapjában változtatna a panelek keresletén, kínálatán, és könnyen lehet, az árán is.