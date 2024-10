Záró szakaszához érkezett Hódmezővásárhelyen a belváros-rekonstrukció második üteme. A lámpatestek a helyükre kerültek, a támfal és a Sarokházhoz vezető lépcső elkészült, már 1500 növény is a munkaterületre érkezett. A sétányokat speciális burkolattal borítják be a munkások, amelyen kerekesszékkel és babakocsival is közlekedhetnek a vásárhelyiek. A bruttó 47 millió forintos beruházásban a füvesítés és a hozzá tartozó öntözőrendszer kiépítése is megkezdődött. A kivitelezés befejezési határideje október 29-e, amelyet a 30 napos műszaki átadás-átvétel követ.

Záró szakaszához érkezett az Ótemplom körüli rekonstrukció. Fotó forrása: Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata