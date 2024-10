Nemcsak a látogatók szerették a Délmagyarország által a múlt héten szervezett Hova? Tovább! Állásbörze és Felnőttképzési Expót. A kiállítók is sikeresnek értékelték rendezvényünket, hiszen több lehetséges munkavállalót és leendő diákot ismerhettek meg a rendezvényen.

A kiállítók is elégedettek voltak állásbörzénkkel. Fotó: DM

Főtámogatónk, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum hét iskola képzését kínálta tizenhét ágazatban. Összesen harmincöt szakma közül válogathattak azok, akiknek még nincs, vagy karrierváltás miatt újban gondolkodnak.

– Minden lehetőséget megragadunk, ahol személyes találkozókra van lehetőség. Erre kiváló alkalom volt ez a rendezvény: be tudtunk mutatkozni a vármegye lakosságának és fel tudtuk térképezni az elvárásaikat is a képzésekkel kapcsolatosan – mondta el Kincses Tímea főigazgató.

A konyhabútorok tervezésével és kivitelezésével foglalkozó Divian négy álláshelyet hirdetett, rendezvényünkön ezekre összesen 153-an jelentkeztek. Varga Dorina HR-vezető ezért szintén sikeresnek értékelte a Hova? Tovább!-ot. Ahogyan a pénzügyi tanácsadást végző Money and More régióigazgatója is.

– Nagyon sokan kitöltötték a pénzügyi tudatosságról szóló kérdőívünket, amiből már tanulhattak is. Itt eldőlt, hogy valakit érdekel-e ez a munka: összesen hetven jelentkezőnk volt. Ha közülük lesz két-három új munkatársunk, már bőven megérte részt vennünk az állásbörzén – mondta Ódry Tamás.