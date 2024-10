Az utánfutók az októberi rendes közülésen kerültek napirendre.

Az utánfutók decembertől nem parkolhatnak 24 óránál tovább ingyen az utcán, decembertől fizetni kell ezért. Illusztráció: Shutterstock

Nyolcszáz forint lesz négyzetméterenként

Módosította a vásárhelyi közgyűlés a közterület rendjéről és használatáról szóló rendeletét. Eszerint azok után a pótkocsik (utánfutók) után is kell majd a közterület-használati díjat fizetni, amelyek 3,5 tonna alattiak és 24 órát meghaladóan tárolja a közterületen a tulajdonos. December elseje után ezekre közterület-használati engedélyt kell kérni az önkormányzattól és havi díjat is kell fizetni utánuk. Ebbe azonban egy utánfutó-tulajdonos sem rokkan bele, ugyanis a díj havi négyzetméterenként mindössze 800 forint.

Állítólag a lakosságot zavarják az utcán álló utánfutók

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere azt mondta, lakossági visszajelzések alapján került elő ez a téma, esztétikai okokból, ezt a polgármesteri hivatal illetékes irodavezetője is megerősítette a közgyűlésen. Mint megtudtuk, szinte mindenért kell közterület-használati díjat fizetni, például virág, gyümölcs, vagy zöldségárusításnál is, így az egyenlő eljárás elveire való tekintettel célszerű az utánfutók területfoglalása után is pénzt kérni.

Nem tudni, ki ellenőrzi majd

Hogy miként ellenőrzi majd az önkormányzat, hogy egy utánfutó hol és mióta parkol az utcán, a tulajdonosok önkéntes bejelentésére alapoznak, vagy a közterület-felügyelők figyelik majd folyamatosan és kiemelten az utánfutókat, vagy a szomszédok jelentgetik fel egymást – erről nem esett szó a közgyűlésen.