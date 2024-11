Az albérleti piac 2024-ben is drágulást mutatott, különösen Budapesten, ahol az egyszobás lakások bérleti díjai majdnem 20%-kal emelkedtek. A fővárosban a téglalakások havi bérleti díja átlagosan 260 ezer forint volt az év első tíz hónapjában, ami 10,5%-os növekedést jelent. Vidéken a drágulás mértéke mérsékeltebb volt: a legnagyobb vidéki városokban az átlagos havi bérleti díj 170 ezer forint, mindössze 1,8%-os emelkedéssel. A kisebb lakások iránti kereslet növekedése országosan is jelentős áremelkedést hozott, de a közös bérlemények továbbra is olcsóbb alternatívát kínálnak - írja a VG.hu.

Egyre drágul az albérlet Szegeden is. Illusztráció: Karnok Csaba

Albérlet: Mi a helyzet Szegeden?

Szegeden a vidéki városokhoz hasonlóan mérsékelt drágulás figyelhető meg, de az átlagos albérleti díjak így is elérték a 170 ezer forintot. Ez a vidéki egyetemi városok között az egyik legmagasabb, csak Debrecen és Székesfehérvár előzi meg 210 ezer forintos havi átlaggal. A szegedi egyszobás lakások bérleti díjai szintén emelkedtek, igaz, jóval visszafogottabb mértékben, mint Budapesten. Az Otthon Centrum adatai szerint a garzonlakások továbbra is népszerűek, de a kisebb alapterületű lakásoknál tapasztalható magasabb áremelkedés nehezíti az egyedül élők helyzetét.

A bérleti díjak szobaszám alapján is jelentős eltéréseket mutatnak Szegeden: a garzonok átlagosan 125 ezer forintba, a kétszobások 160 ezer forintba, a háromszobások pedig 200 ezer forintba kerülnek havonta. A közös bérlés azonban komoly megtakarítást jelenthet, hiszen a kétszobás lakások esetében 120 ezer forint, a háromszobásoknál pedig 110 ezer forint jut egy főre, ami havi szinten akár 50-60 ezer forint spórolást is jelenthet. A panellakások továbbra is olcsóbb alternatívát nyújtanak mind Budapesten, mind Szegeden.

Bár a lakbérek növekedése az év második felében megtorpanni látszik, az éves drágulás mértéke így is jelentős. A KSH–Ingatlan.com lakbérindex szerint az országos átlagos lakbérek 8,5%-kal, míg Budapesten 9%-kal emelkedtek. Szeged esetében a drágulás mértéke kisebb volt, azonban a bérleti díjak a városban is az országos átlagnál magasabbak, különösen az egyetem környékén, ahol a kereslet továbbra is erős.