Beruházási dömping

Balástya: fejlesztések zsinórban

Jelenleg is több beruházás fut egy időben, különböző készültségi állapotban vannak, de akadnak olyanok, amelyekkel már az esztendő zárásáig végezni akarnak. A település mindig is híres volt a folyamatos fejlesztésekről, most a balástyai művelődési ház rekonstrukciója ért látványos szakaszba.

Imre Péter Imre Péter

A község egyszerre több beruházás helyszíne, ezek közül a településen az egyik legfontosabb a balástyai művelődési ház rekonstrukciója, amely, mint többször beszámoltunk róla, nagyon aktuálissá vált. A balástyai művelődési ház külső szigetelése is fontos feladat volt a mostani fejlesztései között. Fotó: Imre Péter Szigetelik a balástyai művelődési házat – A külső szigetelés már 90 százalékosan elkészült, belül pedig az aljzatbetonozás zajlik, arra kerül majd rá a padló. A tervek szerint 2025 augusztusáig kell végeznie a kivitelezőnek, de bízom benne, hamarabb is elkészülhet – mondta el lapunknak Ujvári László, Balástya polgármestere. Ez a fejlesztés idén 40 százalékos készültséget ér el és 74 millió forintból valósul meg – közölte Péterné Bárkányi Tímea projektmenedzser. Szociális intézményi központ A polgármesteri hivatal udvarán alakítják ki bruttó 60 millió forintból a szociális intézmények központját, amelynek a készenléti állapota 98 százalékos. A tető rendben, a külső és belső nyílászárókat beszerelték, a burkolással is elkészültek a szakemberek, és a villanyszerelési munkák után következnek a kisebb javítások, a szerelvényezés, az eszközök – például a mosogatógép – megvásárlása és beszerelése a helyükre. – A műszaki átadás karácsonyig megtörténhet, és így január elején visszaköltözhetnek a terület felelősei a megújult központba – mondta a faluvezető. A 17,5 millió forintos Ady utcai pihenőerdő munkálatai is szépen haladnak: a tuskózást elvégezték és folyamatban van a sétány kialakítása, a kivitelező idén decemberre végezhet a beruházással. Park kialakítása Péterné Bárkányi Tímea egy másik parkosítással kapcsolatos projekttel egészítette az elmondottakat. Az Emlékháztól a védőnői tanácsadóig a kertkapukat, kerítéseket bevitték a házakig és díszburkolatos kapubejárókat építenek. L-alakú parkot alakítanak ki, ami akadálymentes parkolót is kap. Hátravan a növények rendezése, telepítése és az öntözőrendszer kiépítése, a közeli háziorvosi rendelőnél pedig játékelemeket helyeznek ki. Ezekre 8,7 milliót költenek és idén elkészül. A Civil Ház, a civil szervezetek központja az év végére 80 százalékos készültségű lesz.

