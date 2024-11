A legfrissebb információk szerint a BYD autógyár szegedi üzeme átlagosan 1800–2000 eurós havi fizetést kínál majd munkavállalóinak. Ez jelentős mértékben meghaladja a régióban jelenleg fizetett átlagbéreket, sőt, még a kecskeméti Mercedes-gyárban dolgozók átlagos keresete is – amely 1600 euró körül alakul – elmarad ettől.

A BYD autógyár szegedi üzeme nemcsak magas béreket kínál, hanem a régió gazdasági fejlődéséhez is hozzájárul majd. Illusztráció: Karnok Csaba

Kínaiul tanulnak a BYD autógyár miatt

A Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete szeptembertől 10 általános és középiskolában teszi lehetővé, hogy a diákok kínaiul is tanulhassanak – írja a Világgazdaság. Az intézet nyelvtanárai összesen 430 tanulóval találkoznak hetente több alkalommal is. A Szegedi Szakképzési Centrum irányítása alatt működő szakképző iskolákból is jelentkezhettek a tanulók a Konfuciusz Intézet által felkínált lehetőségre.

A Szegedi Szakképzési Centrum az oktatás területén prioritásként kezeli a duális képzést, a munkaerőpiaci igényeknek való megfelelést, a partnercégekkel történő, jövőre fókuszáló együttműködést, így a BYD-val is terveznek együttműködést.

Az első állásokat már meghirdették

Az első álláshirdetéseket már az év elején feladta a kínai cég, és ezekből kiderül, hogy nem várnak el túl sok szakmai tapasztalatot, vagyis fiatalokat keresnek. Első körben HR-igazgatót, toborzási specialistát, bér- és TB-specialistát, valamint vízumspecialistát kerestek. Vélhetően a leendő gyári munkások is hamarosan megkezdhetik az állásajánlatok lapozgatását, a BYD bérei pedig vonzóvá tehetik számukra az autógyárat.

„A BYD, amikor ki fog nyitni jövőre Szegeden, durván 1800–2000 eurós átlagbéreket fizet” – mondta el a napokban egy budapesti lakossági fórumon Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint a jövőre megnyíló üzem nemcsak a régió infrastruktúráját fogja javítani, hanem a béreket is felfelé fogja húzni.