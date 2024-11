A Reuters szúrta ki, hogy a BYD azt fontolgatja, hogy költséghatékonysági szempontból Magyarországra helyezi át az eddig Hollandiában működő európai központját. A cég terveivel kapcsolatban kerültek nyilvánosságra, hogy Kína felszólította autógyárait, állítsák le a nagy beruházásokat azokban az európai országokban, amelyek támogatják a kínai gyártású elektromos járművekre kivetett extra vámokat. Az extra vámokat egyébként Magyarország nem szavazta meg.

Szegeden járt a kínai nagykövet, Gong Tao, aki tárgyalt a városvezetéssel, és megtekintette az épülő BYD-gyárat. Lehetséges, hogy itt lesz egyszer a BYD európai központja? Fotó: Karnok Csaba

Kérdés, hol lehet a BYD európai központja

Hogy mely városra gondoltak, ahol a BYD európai központja lehetne, az nem derült ki, de a 24.hu arról cikkezett, érdekes egybeesés, hogy csütörtökön kínai delegáció járt Szegeden. Ennek tagjai amellett, hogy megtekintették a gyárépítkezést és ellátogattak a Déri iskolába, a városvezetéssel is folytattak zártkörű tárgyalásokat. A kínai autógyártónak Európában Szegeden lesz az első gyára, így ez is okot adhat arra, hogy a kontinentális irányítás is ide helyeződjön át.

A cég egyébként elképesztő ütemben fejlődik: majdnem kétszázezer új dolgozót vett fel idén augusztus és október között, miközben a havonta legyártott autók számát is kétszázezerrel növelték. A kínai autógyártó szeptemberben több mint 900 ezer főt foglalkoztatott, amivel Kína egyik legnagyobb munkáltatója volt.

Magyarországon is egyre nagyobb tempóban toborozzák a munkaerőt, jelenleg mérnöki, gyártási és logisztikai állásokba keresnek szakképzett munkaerőt.