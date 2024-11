Amit vállaltunk a tavalyi évi tárgyalások folyamán a BYD felé, teljesítettük. Rettentően látványos szakaszában van az építkezés, ami nagymértékben azon alapult, hogy mindenki tudta, mi a dolga. Tudta az önkormányzat, a kormányhivatal, a magyar kormány és természetesen tudta a BYD is. Nagykövet urat arról is tájékoztattam, hogy Szegeden teljes városi és politikai konszenzus van a BYD-gyár kapcsán. Minden egyes rendeletet és határozatot, ami a BYD-ra vonatkozik, teljes egyhangúsággal szavazta meg a közgyűlés. Látjuk azt is, hogy az elejétől kezdve a szegediek döntő többsége pozitívan áll ehhez a beruházáshoz