Szegedi és környékbeli fejlesztésekről tárgyalt Lázár János építési és közlekedési miniszter és Botka László polgármester pénteken a szegedi Városházán. A központi téma a BYD elektromosautó-gyárhoz kapcsolódó beruházások voltak.

Az épülő BYD-gyár kapcsán folytatott tárgyalásokat gigaberuházásokról Lázár János építési és közlekedési miniszter Szegeden Botka László polgármesterrel. Fotó: Gémes Sándor

Jelentős útfelújítások lesznek a BYD környékén

Lázár János miniszter a BYD infrastruktúrája kapcsán elmondta, hogy a gyárépítés a tervezett ütemnél sokkal gyorsabb ütemben halad. A tervek szerint 2025 második felében már autók gurulnak le a gyártósorról. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a BYD révén Szeged Európa harminc legfontosabb ipari centruma közé kerül.

Kifejtette, hogy az állam vállalta az M43-as autópálya és a gyár összekötését, az M5-ös és az M43-as autópálya négysávosítását, valamint megtervezik és kivitelezik a kapcsolódó úthálózat felújítását Szeged irányába. A miniszter elmondta, hogy a kiviteli tervek, sőt bizonyos esetekben már a közbeszerzési döntések is megvannak. Emellett a gyárnak a Szeged felőli oldalán az 502-es főút kétszer kétsávosra bővítésével és meghosszabbításával kialakítanak egy négysávos szakaszt, amelynek tervezése 2025 elején zárul, a források már rendelkezésre állnak.

Bővítik a vasúti kapacitásokat

A miniszter rámutatott, hogy a vasúti kapacitások bővítése is elengedhetetlen a gyár zökkenőmentes működéséhez. Ahogy fogalmazott, a magyarországi autógyártók három éven belül több mint egymillió új autót fognak évente előállítani. Az Európai Unió szabályai szerint közúton kész jármű árut szállítani tilos, erre csak vasúton van lehetőség.

Fotó: Gémes Sándor

Lázár János első lépésként egy vasúti terminál létesítését jelentette be Szegeden, a BYD-gyár közelében, amelynek megvalósításáról jelenleg tárgyalásokat folytat a kormány.

– Ezt lehet, hogy magántőke bevonásával fogjuk megvalósítani, az is lehet, hogy Kiskundorozsma irányában fogjuk megcsinálni. Ez egy negyvenmilliárd forintos beruházás lesz, amely az eddigi beruházások között még nem szerepelt – közölte a miniszter, majd a Szeged–Kiskunfélegyháza és a Kiskunfélegyháza–Cegléd vonal megújítását is előrevetítette. Nyomvonal-szélesítést, korszerűsítést és többsávosítást is említett.

– A kormány azt a döntést hozta, hogy Cegléd és Kiskunfélegyháza között soron kívül elrendelte a vasúthálózat teljes korszerűsítésének megtervezését, Kiskunfélegyháza és Szeged között elrendelte a kivitelezés megvalósítását tekintettel arra, hogy itt tervekkel rendelkezünk – közölte Lázár János, aki kitért arra is, hogy az ehhez szükséges hitelért az Európai Beruházási Bankhoz fordultak.

– 2,2 milliárd euró, tehát 880 milliárd forint értékben fogunk megvalósítani Magyarországon vasútépítéseket, vasútfejlesztéseket, korszerűsítéseket. A legelső vonal, amelyet már 2026-ban építeni akarunk, az a Szeged–Kiskunfélegyháza közötti vasút felújítása, bővítése, a kapacitások növelése. Ez 175 milliárd forintos beruházás lesz – mondta.