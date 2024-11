– Az újonnan épülő szegedi BYD autóipari központ miatt és a debreceni autóipari gyártás kiszolgálása érdekében újjáépítik a Szeged–Kiskunfélegyháza és a Kiskunfélegyháza–Cegléd vasútvonalat – jelentette ki a napokban Kecskeméten Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A BYD hozza magával a vasútfejlesztést – erről is beszélt Lázár János. Fotó: Bús Csaba/MW

A tárcavezető szerint a vasútfejlesztés egyik oka a munkaerő-mobilitás igénye, hogy a munkába járók könnyebben jussanak el a munkahelyeikre, a másik az árumobilitás, hogy a termékek könnyebben jussanak el a nyugat-európai piacokra. Először a Kiskunfélegyháza–Szeged vasúti pálya két nyomvonalúvá építése és korszerűsítése valósul meg mintegy 175 milliárd forintból. Ennek folytatásaként 3,5 milliárd forintból megtervezik a Kiskunfélegyházától Ceglédig tartó vasúti pálya szintén két nyomvonalúvá változtatását.

BYD a fejlesztések kulcsa

Lázár János korábban Szegeden járt, ahol arról beszélt, hogy első lépésként egy vasúti terminált létesítenek a BYD-gyár közelében, amelynek megvalósításáról jelenleg tárgyalásokat folytat a kormány.

– Ezt lehet, hogy magántőke bevonásával fogjuk megvalósítani, az is lehet, hogy Kiskundorozsma irányában fogjuk megcsinálni. Ez egy negyvenmilliárd forintos beruházás lesz, amely az eddigi beruházások között még nem szerepelt – közölte a miniszter, majd a Szeged–Kiskunfélegyháza és a Kiskunfélegyháza–Cegléd vonal megújítását is előrevetítette. Nyomvonal-szélesítést, korszerűsítést és többsávosítást is említett.

BYD-gyár, szeged, nagykövet Rohamtempóban épül a szegedi BYD-gyár.

Fotó: Karnok Csaba

Korszerűsíteni kell

– A kormány azt a döntést hozta, hogy Cegléd és Kiskunfélegyháza között soron kívül elrendelte a vasúthálózat teljes korszerűsítésének megtervezését, Kiskunfélegyháza és Szeged között elrendelte a kivitelezés megvalósítását tekintettel arra, hogy itt tervekkel rendelkezünk – közölte Lázár János, aki kitért arra is, hogy az ehhez szükséges hitelért az Európai Beruházási Bankhoz fordultak.

– 2,2 milliárd euró, tehát 880 milliárd forint értékben fogunk megvalósítani Magyarországon vasútépítéseket, vasútfejlesztéseket, korszerűsítéseket. A legelső vonal, amelyet már 2026-ban építeni akarunk, az a Szeged–Kiskunfélegyháza közötti vasút felújítása, bővítése, a kapacitások növelése. Ez 175 milliárd forintos beruházás lesz – mondta.