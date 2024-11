Szegeden az elmúlt 4-5 évben gyakorlatilag megduplázódtak a garázsárak, de az igazi áremelkedés az elmúlt két évben következett be, amikor az új építésű lakások piaca fellendült. Az árakat a szegedi új építésű lakásokkal együtt átadott modern, fűtött, kamerás garázsok diktálják. Ezek emelkedése kezdte el felfelé vinni a régi, hagyományos garázsok értékét is: a tulajdonosok jóval magasabb áron hirdetik azokat is.

Garázsárak: zsebbe kell nyúlni, aki biztonságban szeretné tudni járművét. Fotó: Tábori Szilvia

Az Ingatlanbazáron jelenleg 150 szegedi garázshirdetés található. Az elit garázsok átlagára 10-20 millió forint, míg a régi garázsokat 4-10 millió forintért kínálják. Utóbbiakból van egyébként a legtöbb: a panel garázsokat 7-8 millió forintért lehet megvásárolni. Érdekesség, hogy még a fedetlen gépkocsi-beállókért is 2-4 millió forintot kérnek Szegeden.

Panek József, az Ingatlanbazár elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad összetéveszteni a meghirdetési árakat a valós vételi árakkal.

Utóbbi sokkal alacsonyabb lehet, hiszen a meghirdetési árban benne van a tulajdonos kapzsisága vagy az ingatlaniroda jutaléka is

– mondta.

Vásárhely: 5 és 8 millió közötti garázsárak

A hódmezővásárhelyi kínálatban meglehetősen széles a szórás. Az árkülönbség oka nem feltétlenül csak a garázs állapota, hanem sokkal inkább a közművek jelenléte vagy hiánya. A Tanácsköztársaság téri lakótelepet 1953 és 1956 között építették a korabeli építkezési politikának megfelelően, hogy megoldást nyújtsanak a város lakhatási problémáira. Az autótulajdonosok számának ugrásszerű növekedésével 1978-ban épült a Városi Stadion melletti garázssor. A parkolóhelyeket az önkormányzati szabályozás és a lakossági igények alapján osztották ki. A Szabadság téri garázssoron jelenleg 5-6 millió forint körüli áron lehet megvásárolni a villany nélküli garázsokat, amelyek mérete 16 és 19 négyzetméter között változik.

Némileg más a helyzet a kertvárosban: az ott 1975 és 1976 között épült garázsok, a lakásokhoz hasonlóan, költségesebbek. Közmű nélküli garázsokat már ott is lehet kapni 6,9 millió forintért, míg a mindig is drágábbnak számító kertvárosban a villannyal felszerelt, 16 négyzetméteres helyiségek ára 7-8 millió forint körül mozog.