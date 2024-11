– Garázshoz szinte csak örökléssel lehet jutni Makón – mondta az egyik helyi ingatlanközvetítő, Fekete Tibor. Három éve van a szakmában, de garázs eladásához még soha nem kérték a közreműködését. Vételhez próbálták, de nem tudott segíteni. Tapasztalatai szerint mivel szűkös a helyi garázspiac, ha egy eladóvá válik, hirdetni sem kell: ismeretségi körben, kézen-közön elkel.

A garázspiac szűkös Makón. Fotó: Szabó Imre

Garázspiac helyett bérbeadás

Mi azért megnéztük a helyi hirdetőújságot, több hétre visszamenőleg. Valóban nem találtunk ilyen jellegű hirdetést.

Mindezt megerősítette nekünk Zeitler Ádám is, aki több belvárosi társasház közös képviselője. Elmondása szerint már jó néhány évvel ezelőtt is 2-2 és fél millióért adták-vették a garázsokat Makón. Ma ennek a dupláját is meghaladják az árak, aminek az alakulása értelemszerűen a garázs helyétől, állapotától és esetleges közművesítettségétől függ. Jellemzőbb az eladásnál azonban a bérbeadás. Erre konkrét példát is tudott mondani mostanából Zeitler. A Deák Ferenc utcán havi 25, illetve 30 ezer forintért adtak ki egyet.