Érdekes hatással volt a szegedi ingatlanpiacra az, hogy bejelentették a BYD gyár érkezését. Az Ingatlanbazár elemzése szerint a bejelentéssel komoly lökést kapott a piac. Ugyanis 2022 és 2023 ősze között stagnáltak, illetve 2023 nyarán még csökkentek is a szegedi ingatlanok négyzetméterárai, mert az inflációs bizonytalanság miatt az eladók és a vásárlók is kivártak. Azután eljött 2023, amikor bejelentették, hogy Szegedre jön a kínai BYD autógyár, és itt építi meg Európa legnagyobb elektromosautó-gyárát.

Az ingatlanok árai csökkentek, de még így is magasak. ILLUSZTRÁCIÓ: Karnok Csaba

Ingatlanok árai

A beruházás híre az Ingatlanbazáron közel 30 százalékkal emelte meg a szegedi keresések számát. Azonban nem sokkal később jött egy másik bejelentés is, mégpedig az, hogy az óriáscég saját barakkokból szállást épít több ezer dolgozójának. Ezzel a bejelentéssel együtt a keresések száma a szakportálon visszaesett, és az árak is csökkentek valamelyest, de még így is magasan maradtak.

A csúcsidőszakban, vagyis 2024-ben, összesen 1 év alatt a szegedi ingatlanok átlagos négyzetméterára a lakásoknál 18 százalékot, a házaknál 11 százalékot nőtt, és egyértelmű, hogy a lakások értékesebbé válása a befektetési célú vásárlók megjelenése miatt történt. Ők szinte kivétel nélkül a BYD hírére, illetve a kevés egyetemi kollégiumi férőhely miatt kezdtek erős felvásárlásba.

Jött a csok is

A portál azt is megemlíti, hogy ráadásul ugyanekkorra esett a CSOK Plusz hitelkedvezmény megjelenése is, amely szintén felfelé vitte az árakat. A végeredmény pedig az albérletárakra is kihatott. A sok befektetési célra eladott ingatlan miatt Szegeden 12 százalékot nőtt az albérletek díja is. Jelenleg Szegeden az Ingatlanbazáron meghirdetett lakások átlagos négyzetméterára 820 ezer forint, a házaké 730 ezer forint. A szakportál hozzáteszi, hogy ezek a meghirdetési árak, vagyis lehet alkudni belőlük akár 5 százalékot is.

Nem tudni mi lesz

Hozzáteszik, hogy a jövő évi forrásbevonások és kedvezményes hitelek miatt mindenki több vásárlóra számít, de már most elkezdődött az ingatlanok meghirdetési árának emelése a várható kereslet növekedése miatt. Jelenleg a piac gyakorlatilag kivárja a jövő évet, mert mindenki bizonytalan, mi fog történni a gazdaságban.