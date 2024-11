– Nehéz, de sikeres évet zár az Emlékpark; a gazdasági válság hatásai természetesen minket is érintettek – kezdte beszélgetésünket Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezetője. Hozzátette, hogy a Covid-járvány miatt átalakultak a látogatói szokások: háttérbe szorult a kulturális turizmus, és ehhez igyekeztek alkalmazkodni, figyelembe véve, hogy válsághelyzetben az emberek visszafogják a költéseiket. A március 15-i nyitástól október 31-ig 120 895 látogató érkezett a parkba, és novemberre további 2800 vendéget várnak.

Kertész Péter ügyvezető szívesen beszél a tárlatokról és a kiállított tárgyakról. Fotó: Imre Péter

Kertész Péter a látogatói igényekről

– Olyan látogatói igényeknek is meg kellett, meg kell felelnünk, amelyek nem tartoznak az Emlékpark alapfeladatai közé, mint a történelmi és néprajzi értékek, emlékek megőrzése. Igyekeztünk az egészségturizmust, a sportot és a divatot is beilleszteni profilunkba, mindezt történelmi köntösbe öltöztetve – közölte a szakember.

Programok és rendezvények

A rendezvénysorozatot a Vince-napi vesszővágás nyitotta, és így lesz ez 2025-ben is: jövőre január 18-án tartják meg. A kiállítások márciusban Kovách Anton kárpátaljai festőművész képeivel indultak, amelyek a korábbi vármegyei központok ikonikus épületeit ábrázolják. – Ezzel a választással a kárpátaljaiakra akartuk felhívni a figyelmet, arra, hogy a háború ellenére ott is zajlik az élet – fűzte hozzá Kertész Péter.

A Szeri Húsvét és a Zsipp-zsupp kender zsup kiállítás is nagy sikert arattak; utóbbi a kender 1000 éves történetét mutatta be a honfoglalástól napjainkig, fókuszálva arra is, milyen széles körben használható a növény, amely a fenntartható jövő szempontjából is fontos szerepet tölthet be. A „Nagy arany, nagy ezüst” programmal a 110 éve kitört I. világháborúra és a Csongrád-Csanád vármegyei katonákra emlékeztek a skanzen vásárhelyi olvasókörében, személyes tárgyak bemutatásával.

A hazánkban rendezett sakkolimpiához kapcsolódva az Emlékpark sakk- és játéktörténeti vetélkedőt rendezett, és a megyei szövetséggel együttműködve otthont adott a megyei diákolimpiai döntőnek is. A skanzenben sakkfaluval tisztelegtek a híres, megyénkben született sakkozók előtt. A programok sorából kiemelhetjük továbbá a pünkösdölőt, a Szobori búcsút és a négynapos Magyarok Országos Gyűlését, amely augusztus 16. és 20. között zajlott. Az Emlékpark adott helyet az ÓNTE konferenciáinak is, munkatársai részt vettek tudományos kutatásokban (például az avarokkal kapcsolatban), és elindították a kalandos emlékhelyek programsorozatot, amit jövőre folytatnak – sorolta az ügyvezető.