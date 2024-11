Szegeden kapható az ország legdrágább hamburgere. Ez egy négyéves hír, amit akkor is megírtunk. Most a HypeVonat nevű bloggercsapat járt Szegeden, megkóstolták az arannyal bevont luxusburgert, amiről videót is készítettek.

Ez az! A szegedi luxusburger, az ország legdrágább hamburgere. Négy éve stabilan tartja az árát, mai 38 ezer forint. Fotó: Famous Steakhouse

Luxusburger Szegeden – négy éve tartja az árát

A luxusburger témáját azonnal felkapta a sajtó. Ami viszont valóban érdekes, hogy a termék ára négy év alatt annak ellenére nem változott, hogy közben jelentős volt az infláció, több alapvető élelmiszer ára a duplájára emelkedett.

Miért nem drágult Magyarország legdrágább hamburgere?

Ennek okáról kérdeztük az ételt megálmodó vendéglátóst, Ferkov Lajost, a szegedi Famous étterem tulajdonosát. Azt mondta, egyszerű a válasz, a luxustermékek árai nem változtak az elmúlt években.

– A libamáj duplája lett, de azt benyeljük. A legdrágább hozzávaló a wagyu marhahús, aminek ára attól függően melyik része, 50 és 120 ezer forint között van. Ez 2020-ban is ennyi volt. A roquefort kéksajt ára is alig emelkedett, míg a trappista sajté duplájára emelkedett – magyarázta a vendéglátós.

– Elég egyszerű, nincs mögötte varázslat – tette hozzá.

Ha felkapják, jól viszik

Azt is elárulta, mennyi fogy a Hundredbuck$Burger fantázianevű 38 ezres hamburgerből. Ha éppen nem kapja fel a sajtó és a közösségi média, mint most, akkor is elad belőle havonta egy-két darabot úgy, hogy egyáltalán nem hirdetik. Most, amikor újra körbeszaladt a médiában a téma, 15-20 előrendelésük érkezett a hamburgerre.