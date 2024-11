Az elmúlt 30 napban Európában összesen 126 baromfitartó-gazdaságban mutatták ki a szakemberek a magas patogenitású madárinfluenza vírusát. Az esetek kétharmadát Magyarországon regisztrálták.

Az érintett településeken felirat figyelmeztet a madárinfluenza jelenlétére. Fotó: Török János

Pusztaszeren bukkant fel a madárinfluenza

A gócpont Bács-Kiskun vármegye után immár Csongrád-Csanádban is jelen van a madárinfluenza. Egy pusztaszeri kacsatelepen mutatták ki a H5N1 vírust, emiatt pedig számos településen léptettek életbe járványügyi intézkedéseket.

Vármegyénkben nyolc település – Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa és Üllés – van védőkörzet, további 26 pedig megfigyelési körzet besorolás alatt. A védőkörzetben a baromfik és termékeik mozgásának korlátozása szigorúbb, mint a megfigyelési körzetben. A hatóság mindkét körzetben számba veszi a baromfitartó gazdaságokat, de a védőkörzetben klinikai vizsgálatot is végeznek, és gyanú alapján mintát vesznek.

A madárinfluenza a vonuló vadmadarakkal jut be minden ősszel Magyarországra. Legtöbbször az ürülékkel szennyezett szalmával, takarmánnyal, cipőtalpon lehet bevinni az ólba. Az állományon belül a további terjedésben aztán nagy szerepet kap a kitüsszögött váladék, illetve a szálló por és tollpihék belélegzése is. A rövidebb távú terjedést az állatok zárt tartásával lehet megelőzni. Ebbe beletartozik a takarmány és a szalma zárt tárolása, valamint az is, hogy az ólba kizárólag a cipő talpának és a kéznek a fertőtlenítése után lehet belépni. A telepi ruházatot sehol máshol nem szabad használni. Szeles időben különösen figyelni kell rá, hogy az állomány be legyen zárva, hogy a levegőben repülő tollpihékkel, porral ne érintkezhessen. Ezt a szél hozhatja több száz méterre lévő fertőzött telepről is. További jó tanácsok és információk a Nébih oldalán érhetők el.

Jó tudni, hogy madárinfluenza esetén is biztonsággal fogyaszthatók a legálisan működtetett kereskedelmi egységben vásárolt termékek a címkén szerepeltetett lejárati ideig. A kimutatott szerotípus kapcsán eddig még sosem fordult elő emberi megbetegedés. Természetesen jelen esetben is, mint általában fontos a megfelelő konyhai higiéniai eljárások alkalmazása, nem hőkezelt alapanyagok elkülönített kezelése.