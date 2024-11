Megújulás előtt áll a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mivel 24 év után új elnököt választottak a szervezet élére. Az október 30-án tartott tisztújító küldöttgyűlésen a többség Nagy Eleknek szavazott bizalmat, így mostantól négy éven keresztül ő vezeti a kamarát. Munkáját nyolc alelnök segíti majd, köztük egy szegedi szakember is. Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke lett az egyik megválasztott erre a tisztségre, így vármegyénk kamarájának vezetése mellett immár országos szinten is képviseli majd a vállalkozókat.

Kőkuti Attila lett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyik alelnöke. Archív Fotó: Karnok Csaba

Ez a választási eredmény azt jelenti, hogy a kamara működésének átalakítása megkapta a bizalmat. Nekünk pedig élnünk kell ezzel

– mondta lapunknak Kőkuti Attila. Az átalakulás lényegéről azt mondta, eddig ez a szervezet felülről irányított volt, ezen szeretnének változtatni.

A területi kamarák többnyire megyénként szerveződtek. Ezek állnak közvetlen kapcsolatban a vállalkozásokkal és ezeknél koncentrálódnak az információk is. Ezért úgy tud az országos szervezet hatékonyan működni, ha nem ezek fölé rendelünk vezetőséget, hanem számukra biztosítunk egy koordináló szervet

– magyarázta. Hozzátette: partnerré szeretnének válni a kormányzat számára, aktív részesei szeretnének lenni a gazdaságpolitikai döntéseknek.

Alelnökként Kőkuti Attila feladata lesz a vezetése alatt álló Csongrád-Csanádi, illetve a Bács-Kiskun és Békés vármegyei kamarák feladatainak koordinálása és képviselete a vezetőségben. Emellett lesz egy szakterület, ami országosan is hozzá tartozik majd. Hogy pontosan mely terület felelőse lesz, az a november 15-i alakuló ülésen dől majd el az egyeztetések során.

Az elsődleges cél viszont az, hogy növelni tudjuk a vállalkozások versenyképességét. Ha ugyanis a termelékenységet nem tudják növelni, akkor nem lesz reális cél a gazdasági változások elősegítése

– tette hozzá.

Kőkuti Attila országos feladata mellett megtartja a vármegyei kamara elnöki tisztségét is – mint mondta, minden alelnök egyben területi elnök is. Emellett pedig természetesen saját cégét is vezeti, vagyis mint mondta, sok munka vár rá a következő időszakban.