Farkas Éva Erzsébet polgármester ingatlanvagyona egy lakóház fele. Egy Škoda Fabia típusú autója van – áll a benyújtott makói nyilatkozatában. A főállású alpolgármester, Czirbus Gábor szintén egy fél ház tulajdonosa, de szántóföldje is van, autója pedig egy BMW. Tiszlavicz László, társadalmi megbízatású alpolgármester egy szegedi lakást tüntetett fel, illetve két edelényi ház fele részének tulajdonosa. Két autója van: egy Ford Kuga és egy Mitsubishi.

A képviselő-testület mindegyik tagjától beérkezett a makói nyilatkozat. Archív fotó: Szabó Imre

Makói nyilatkozat, nem először

A testület régi tagjai minden bizonnyal gyakorlottan töltötték ki a formanyomtatványt. Botlik Anitának Makón lakása, Kiszomboron háza van, kocsija egy Honda CR-V. Gáspár Sándornak egy fél családi háza van, autóval viszont nem rendelkezik. Kovács Sándor vagyoni helyzete hasonló: van egy fél háza a városban, kocsija nincs. Mucsi Tamásnak sincs autója, viszont egy ház teljes egészében Makón a tulajdona. Székely Ildikónak pedig nemcsak két kocsija (Peugeot 508), hanem egy motorja is van (Honda Silver Wing 600). Három ingatlannak a tulajdonosa: kettőnek fele részben, egynek teljes egészében.

Az újak is bevallották

Az egy hónapja esküt tett makói testületnek új tagjai is vannak. Kiss Ádám nevén nincs ingatlan, rendelkezik viszont egy Citroën Xara Picasso személygépkocsival, valamint egy utánfutóval. Modok Csaba fele részt tulajdonosa egy helybeli lakóháznak, kocsiról viszont nem tesz említést. Molnár Lászlónak van egy fél társasházi lakása és egy kiskertje, autója Renault Arkana típusú. Tóth Ferenc egy makói lakóház és egy szegedi garázs tulajdonosa, no meg egy Kia XCeed gépjármű tulajdonosa is. Vass Gábor pedig makói lakóházán és épületén kívül 39 hektár szántófölddel rendelkezik, és Dacia Dokker autója mellett egy Claas Arion 440-es traktort is a magáénak mondhat, pótkocsival.

A vagyonnyilatkozatok a város honlapján megtalálhatók. A vagyoni, jövedelmi viszonyokon túl olyan érdekességek is kiderülnek belőle, mint például, hogy Kiss Ádámnak értékes műalkotásai vannak, Molnár László Ferenc gyászbeszédek írásából jut plusz jövedelemhez, Modok Csaba pedig komolyabb összeget tart kriptovalutában.