Márki-Zay Péter városában minden 65 év feletti hódmezővásárhelyi nyugdíjas pályázhatott a karácsonyi segélyre, ha a nyugdíja nem haladja meg a 163 875 forintot.

Márki-Zay Péter: „Megtehetjük, így többeknek adunk emelt összeget. Archív Fotó: Török János

Tavaly kaptak először több pénzt a nagyon alacsony nyugdíjasok

Tavaly a tervezettnél kevesebb 65 év feletti, 142 500 forint alatti havi bevétellel rendelkező nyugdíjas nyújtott be pályázatot a karácsonyi pénzre Hódmezővásárhelyen, ezért a rendelkezésre álló forrásból az önkormányzat a 100 000 forint alatti kérelmezőknek nagyobb összegű támogatást tudott nyújtani. Ők akkor, az első évben, további 7 500 forintot, vagyis összesen 22 500 forintot kaptak.

Kevesebben pályáztak, mint tavaly

A vásárhelyi önkormányzat idén is meghirdette az alacsony nyugdíjas vásárhelyiek karácsonyi támogatását. A 65 év feletti nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 163 875 forintot, október 15-től november 15-ig nyújthatták be kérelmeiket. Az önkormányzat csütörtöki, előre nyilvánosan meg nem hirdetett, és mindössze 10 percig tartó rendkívüli közgyűlésén elhangzott: összesen 1 562-en éltek a lehetőséggel, vagyis legalább 200-zal kevesebben, mint 2023-ban. A 100 000 forint feletti jövedelemmel rendelkezők 16 500 forintot kapnak, míg a 100 000 forint alattiak 25 000 forintot. Mivel a karácsonyi segélyre fordítható keretből maradt pénz, így Márki-Zay Péterék azt javasolták, hogy emeljék meg az alsó jövedelemhatárt 100 000-ről 115 000 forintra, így bővül azoknak a köre, akik 25 000 forintot kaphatnak karácsonyra. Az önkormányzat adatai szerint, legalábbis az előterjesztésben az szerepelt, 286-an részesülhetnek 25 000 forintos támogatásban. A közgyűlésen azonban az is elhangzott, hogy ez a szám lehetséges, hogy eléri a 300–310 főt.

Márki-Zay Péter: Nem a családi jövedelmet nézzük

Márki-Zay Péter azt mondta a közgyűlésen, hogy nem nézik a család egy főre jutó jövedelmét, így az a 115 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkező kérelmező is megkapja a 25 000 forintot, aki milliomossal él egy háztartásban. Márki-Zay Péter korábban bírálta az előző, fideszes városvezetéseket, mert alanyi jogon minden 70 év feletti nyugdíjasnak biztosították a karácsonyi pénzt. Még tavaly is azt mondta, hogy az önkormányzatnak nem az a feladata, hogy a gazdagok még gazdagabbak legyenek, hanem hogy a vásárhelyi szegények ne halljanak éhen.