A bérmegállapodás, amely 2025-től békés időszakot feltételez ambiciózus, és motiváló a munkáltatók számára is, vagyis megegyeztek a munkaadók és a szakszervezetek. Ennek megfelelően a minimálbér 9, a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik jövőre, a következő két évben pedig 13 és 14 százalékkal nő. Nézzük forintosítva: a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal 290 ezer 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal 328 ezer 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal 374 ezer 600 forintra emelkedik.

A minimálbér-megállapodás megszületett. A termelékenység növelése szükséges lesz. Illusztráció: Shutterstock

A bejelentés során nem csak a kormányfő szólalt meg – Orbán Viktor élőben jelentkezett be a YouTube-on –, hanem a munkaadók és a szakszervezetek képviselői is. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége elnöke fogalmazott úgy, hogy a bérmegállapodás nagyon ambiciózus, hiszen ezt a pénzt meg is kell termelni.

Háború vagy béke?

Minden fórumon többször elhangzott, nem mindegy, hogy a következő, a 2025-ös évet a háború vagy a béke jellemzi, ezért mondta Orbán Viktor: a megállapodással meg kellett várni az amerikai elnökválasztást. A dokumentum, minden eshetőséggel számolva, tartalmaz felülvizsgálati záradékot, amiről szólva kiemelte, hogy az egyezség optimista, a békés időszakot feltételező forgatókönyvön alapul.

Magyarok vagyunk

Végül is mindannyian csak magyarok vagyunk, és senki sem boldogulhat úgy, hogy Magyarország nem boldogul

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint a megállapodás végrehajtásához a termelékenységnek is javulnia kell. Megemlítette, a bérszínvonal – ha az elképzelések megvalósulnak – csaknem 40 százalékkal nő 2027-re, ami reálértéken 29 százalékot jelenthet, és a megállapodás nyertesei a kicsik, tehát a munkavállalók és kis- és középvállalkozások. Orbán Viktor szerint 2025 fantasztikus év lehet.

Minimálbér – nehéz helyzetben

A minisztériummal a bértárgyalások 14-15 százalékról indultak, szép eredmény vállalkozói, munkáltató oldalról, hogy ez a minimálbérnél 9 százalékra csökkent

– mondta el a Délmagyarországnak Sipos Tamás, a VOSZ Csongrád-Csanád vármegyei elnöke. A makói központú, de a vármegyeszékhelyen is jelenlévő családi vállalkozásnak, a Füstöltkolbász Kolbászkészítő Kft.-nek az ügyvezetője azzal folytatta: tudja, hogy a munkavállalói oldalról nézve indokolt lenne a nagyobb emelés, a boltokban vásárolva maga is tapasztalja az inflációt, az áremeléseket, de azt a cégek már nem bírnák el. A VOSZ tagjaitól – mintegy 60 ezren vannak – is folyamatosan futnak be a visszajelzések.

Vállalkozásunknál nehezen gazdálkodjuk majd ki a különbözetet, mindent, a struktúrát is alaposan át kell gondolni. Fejleszteni, gépesíteni kell, amit csak lehet, ami átszervezéseket, létszámleépítést, elbocsátásokat is eredményezhet. A kormány képviselői úgy nyilatkoztak, járulékcsökkentéssel már nem tudnak segíteni, elmentek a falig, kedvezményes hitelek jöhetnek szóba

– ecsetelte saját helyzetét Sipos Tamás.