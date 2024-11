Nem biztos, hogy a jövő tanév elejére elkészül a kivitelezés, de Nagymágocs önkormányzata már készíti a tervet arra, hová lehet a Hunyadi Mátyás Általános Iskola néhány osztályát költöztetni az átmeneti időszakban.

A nagymágocsi iskola a következő tanévtől nagyobb, szebb és korszerűbb lesz. Fotó: Kovács Erika

Nagymágocs polgármestere: már megérkezett a támogatói határozat

Az iskola tulajdonosa az önkormányzat, a fenntartója pedig a tankerületi központ. Az önkormányzatunk saját forrásból készíttette el a terveket a TOP-programhoz, a tankerület pedig pályázott. Együttműködésünk eredménye, hogy meg is érkezett a bruttó 720 millió forintról szóló támogatói határozat

– mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Aulája is lesz az iskolának

A meglévő épületszárnyakat felújítják, és egy új rész is épül. Felújítják az elektromos hálózatot, a hideg-meleg burkolatot és a fűtési rendszert, emellett néhány falat is áthelyeznek. A felújítás után az iskolának lesz egy 54 négyzetméteres aulája, valamint négy új tanteremmel is bővülnek a lehetőségek. Szükség van erre, mert az utóbbi években Nagymágocson jelentősen nőtt a gyermeklétszám. Az iskolába jelenleg 165 diák jár.

Megnőtt a gyermeklétszám

Ennek három oka van. Az elmúlt években több kisgyermek született, emellett több gyermeket nevelő család költözött a településre. A harmadik ok pedig az, hogy a térségből több gyermeket Nagymágocsra írattak be a szülők

– ismertette a polgármester.

Hozzátette, az óvoda és a bölcsőde is teltházas, ami örömteli gondot jelent a településen. Szebellédi Endre elmondta, hamarosan indul a közbeszerzési eljárás, és a munkálatok várhatóan a vakáció kezdetén kezdődnek meg. Valószínűleg szeptemberre nem készülnek el teljesen, de az átmeneti időszakban is biztosítanak helyet az osztályok számára.