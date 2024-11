Szabó Tibor Györgytől megtudtuk, Szegváron 2007 óta nem változott a kommunális adó mértéke.

A kommunális adót a magánszemélyeknek kell fizetni, az építményadót pedig majd a vállalkozásoknak. Arcív fotó: Tábori Szilvia

2007 óta változatlan

Eddig három kategóriát határoztunk meg a magánszemélyek kommunális adójánál, 0-50 négyzetméteres lakóingatlanig 2500 forintot, 50-150 négyzetméter közötti ingatlan után 4000 forintot, 150 négyzetméter felett 6000 forint kommunális adót kellett fizetni. Ezt most a képviselő-testület megváltoztatta. Jövőre a fizetendő díj négyzetméterenként száz forint lesz. Ez, a lakosokra nézve minimálisan kedvezőtlenebb

– mondta Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere. Kiemelte, a kommunális adó 2007 óta változatlan a településen.

Az otthonok többsége 60-70 négyzetméter

Például az a 4000 forintos díj, amit 2007-ben meghatároztak, idén, ha az inflációt tekintjük, már 8300 forintnak felelne meg. Azért döntöttünk úgy, hogy négyzetméterenként és ne sávonként határozzuk meg a kommunális adó összegét, mert ez így igazságosabb megoldás, most ugyanannyit kell fizetnie az 51 négyzetméteres ingatlanok tulajdonosainak, mint a 99 négyzetméteresekének

– fejtette ki Szabó Tibor György. Hozzátette, Szegváron az otthonok többsége átlagosan 60-70 négyzetméter.

Szabó Tibor György: Szűkösek a lehetőségeink

Az önkormányzatok bevételi lehetőségei igen szűkösek. Ezt a pénzt, ami egy külön számlán jelenik meg, kimondottan utak és járdák felújítására fordítjuk

– fogalmazott a polgármester. A lakóknak önbevallást kell tenniük a házuk alapterületéről és az alapján kell fizetniük a kommunális adót. A részletekről a háztartásokat írásban értesíti majd az önkormányzat.

Építményadót is be kíván vezetni a szegvári önkormányzat jövőre – ez azonban kizárólag a vállalkozókat érinti majd, a mezőgazdasági vállalkozások kivételével. Ez belterületen négyzetméterenként 400, külterületen 200 forintba kerül majd. Ebből a bevételből is utakat és járdákat újítanak fel.