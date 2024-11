Szeged évek óta a tíz leglátogatottabb turisztikai célpont közé tartozik hazánkban, amiről lapunkban is rendszeresen hírt adtunk. A hosszú hétvégéken többször is benne volt az öt legnépszerűbb magyarországi úti cél között, olyan felkapott helyeket lekörözve, mint Pécs, Sárvár, Siófok és Miskolc, azon belül is Miskolctapolca a Barlangfürdővel. Csongrád-Csanád vármegye székhelyén az elmúlt tíz évben a vendégek és a vendégéjszakák száma is megduplázódott.

Szeged egyik legnépszerűbb attrakciója a Szegedi Szabadtéri Játékok. Archív fotó: Karnok Csaba

A legnépszerűbbek

Az attrakciók közül a Szeged Napja ünnepségsorozat a borfesztivállal és a hídivásárral, a SZIN, vagyis a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szegedi Vadaspark, a Móra Ferenc Múzeum, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok a legnépszerűbbek. Valószínűleg akkor lettünk volna a leghitelesebbek, ha az utóbbival kezdjük a felsorolást.

Szeged ősszel és télen

Ebben az időszakban a karácsonyi vásár, az ünnepi rendezvények a vonzók a hazai és a külföldi turisták számára, ezekre koncentrálnak, fókuszálnak a szállásfoglalások is

– közölte érdeklődésünkre Ács Szilvia, a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, aki 1999 óta dolgozik a szegedi Tourinform Irodánál. Azzal folytatta: az év első hónapjai, január és február gyengébbek, de Szeged összetett kínálattal szolgál az idelátogatóknak, és ilyenkor (is) jelentős például az üzleti és a konferenciaturizmus.

A karácsonyi ünnepi hetek programjai iránt a határon túliak közül elsősorban a szerbek és a románok érdeklődnek kiemelten, és ők – a magyar turistákkal együtt – szívesen veszik igénybe ilyenkor is az egész évben népszerű különböző wellness-szolgáltatásokat

– fűzte hozzá a szakember. Zárásként megemlítette: honlapjukon részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők a programkínálatról, a lehetőségekről.

Érdekesség, hogy az idei nyár első két hónapjában a belföldi turisták között Szeged volt a legnépszerűbb, a külföldiek inkább Debrecent választották

– számolt be erről korábbi összegzésében a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Szállások

Idén januártól márciusig rosszul alakultak a szállásfoglalásaink, és a tavalyi évvel ellentétben már a jelenlegi őszi időszakban is érezhető a visszaesés. Nagyon várjuk már – a többiekkel együtt – a karácsonyi vásárt, erre az időszakra élesítjük a különböző kedvezményeket, akciókat, hátha rábírjuk az embereket egy kis szegedi utazásra

– mondta el lapunknak Szakál-Bús Beáta, a Partium Hotel vezetője.