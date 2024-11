A tramtrain járatai az elmúlt három évben több mint 2,6 millió kilométernyit közlekedtek, vagyis hétszer annyit, mint a Föld-Hold távolság. A legtöbbet futó jármű, önmagában több mint 285 ezer kilométernyit üzemelt.

A tramtrain már három éve közlekedik Hódmezővásárhely és Szeged között. Archív Fotó: Karnok Csaba

Tramtrain: 100 járatból 98 pontos

– Tramtrain-járataink megbízható, kimagasló menetrendszerűséggel közlekedtek az elmúlt három évben, az átlagos menetrendszerűségük több mint 94 százalékos volt. Ami az idei évet tekintve azt jelenti, hogy száz járatból 98 pontosan közlekedett, amely a nyugat-európai vasútvonalakhoz hasonlítva is nagyon jó eredmény – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

Csaknem száz dolgozó működteti

A félóránként, csúcsidőben 20 percenként, hétvégenként órás ütemben éjjel is közlekedő vasútvillamos-rendszer működését mintegy száz dolgozóval biztosítja a MÁV-csoport személyszállító vállalata. Mintegy hetvenen járművezetőként dolgoznak, és már nemcsak férfi, hanem női vezetőkkel is találkozhatnak az utasok a vezetőfülkében. Az üzemeltetésen kívül a karbantartás is fontos területe a járművek fenntartásának, a Szeged-Rendező mellett épült karbantartóbázist 2022-ben adták át, 2024 nyarán pedig elkészült a padlóalatti esztergaberendezés, így a kerekek esztergálására már nem szükséges Szegeden túlra szállítani a járműveket, ezáltal a forgalomba is hamarabb térhetnek vissza.

A tramtrain a szegedi vasútállomás előtt. Archív Fotó: Karnok Csaba

Kevesebb a baleset, de csütörtökön is volt egy

Bár már három éve a délalföldi mindennapok része a tramtrain, a kötöttpályás járműtípus még mindig sokszor megzavarja a figyelmetlen, rutinból közlekedő autósokat, ez pedig balesetekhez, többször a vasútvillamos rongálódásához vezet. Szerencsére kisebb mértékű sérüléssel járnak ezek az események.

Eddig 69 alkalommal ütközött közúti jármű a vasútvillamossal, ebből 2022-ben 28-szor, 2023-ban 26-szor, idén eddig 15-ször. Bár Szegeden nagyon régóta közlekedik villamos, mégis a megyeszékhelyen történt a legtöbb baleset, összesen 47, leggyakrabban a Boldogasszony sugárúton, az Aradi vértanúk terénél és a Bécsi körútnál, míg Hódmezővásárhelyen 22-szer fordult elő baleset, még az is megtörtént, hogy egy figyelmetlen kerékpáros hajtott a tramtrain oldalának. Legutóbb éppen a születésnap előtti napon is volt Vásárhelyen baleset, méghozzá az agrárkar előtt, ahol már nem ez volt az első.