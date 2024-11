– A makói Váll-Ker Kft. 1992-ben, 18 tulajdonos közös szándékából alakult meg. Fő profiljuk a kandallógyártás, elsősorban Nyugat-Európába – hangzott el azon az ismertetőn, amelyet az üzem új, Honvéd utcai csarnokának egyik tanácskozótermében tartottak az érdeklődő csoportoknak a Modern Gyárak Éjszakáján. A cég múltjába és jelenébe az üzemlátogatás előtt Szendrei Szabolcs üzemegység-vezető nyújtott betekintést.

Üzemlátogatás a makói Váll-Ker Kft. korszerű gyártócsarnokában. Fotó: Szabó Imre

Üzemlátogatás a legmodernebb egységben

Kiderült, a Váll-Ker nagy utat tett meg az alapítás óta. A kezdetekben néhány tucat emberrel, kis darabszámban gyártották a kandallókat a Návay téren. Ma már mitnegy 500 dolgozóval 11 csarnokban termelnek – a legújabbak teljesen modernek, automatizáltak. Ezek közül a legkorszerűbbet lehetett bő fél óra alatt, vezetéssel megtekinteni. Az első új csarnok a régiekhez képest – mivel a termelés egy helyre koncentrálódik és nincs időveszteség az anyagmozgatással, szervezéssel, illetve a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza – 10 százalékkal többféle terméket tud előállítani, 42 százalékkal nagyobb mennyiségben. A legújabb, 3,2 milliárdos beruházással épült csarnok pedig egymagában 25 ezer kandalló előállításában tud részt venni, és 150 új munkahelyet jelent.

46 ezer darabot gyártottak tavaly

Megtudtuk, legnagyobb részt fával fűthető kandallókat gyártanak, de vannak pellettel fűthetőek is. A legkelendőbbek mindkettővel. Vannak úgynevezett vízteresek is, amelyek egy egész lakást fel tudnak fűteni. Készítenek grillsütőket és kerti kemencéket is. A fejlesztések folyamatosak, ezek során szorosan együttműködnek kereskedelmi partnereikkel. Árbevételük a 2020-as évek elején 4 milliárd körüli volt, tavaly már 10 milliárd. A múlt évben már 46 ezer darabot szállítottak.

Elhangzott az is, hogy a legújabb, ugyancsak pályázati támogatással indult fejlesztésük mintegy félmilliárdos. Napelemeket telepítenek a csarnok tetejére, illetve a mellette lévő szabad területre azért, hogy a lehető legnagyobb arányban függetlenedni tudjanak a hálózatról érkező áramellátástól.