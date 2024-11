Csongrád-Csanád vármegye ugyan nem tartozik a nagy klasszikus hazai szőlőtermesztés élvonalába, de itt is vannak szőlőültetvények, amelyekre veszélyt jelenthet az amerikai szőlőkabóca által terjesztett vírusfertőzés.

Sárgás elszíneződés a leveleken utalhat a vírusfertőzésre. Fotó: Németh Levente

A vírusfertőzés jelen van

A betegségre utalhat, ha sárgás elszíneződés jelenik meg a leveleken. Az okozott kár az országoshoz képest nem számottevő, de ahogyan Gál Tamás, az SZTE Füvészkert munkatársa is mondja: a fertőzés jelen van. A vesszőkön apró, pengevágásszerű tünetek jelentkeznek, amelyek szabad szemmel szinte nem is láthatók. Az amerikai szőlőkabóca önmagában nem idéz elő fertőzést, hanem vírusvektorként viselkedik. Ez a fertőzés károsítja a vesszők és a tőkék fejlődését, idővel pedig a teljes tőke pusztulásához is vezethet. A kabóca terjedését az elmúlt nyarak forró, száraz időjárása kedvezően befolyásolta. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is tud a problémáról, és több cikket publikált a vírus terjedéséről.

Lehet ellene védekezni

A kerti és ház körüli szőlők esetében nem vagyunk még felkészülve az amerikai szőlőkabóca elleni védelemre, hiszen a rovarölő szerek használata nem elterjedt; inkább a gombaölő szerekkel próbálkoznak a kerttulajdonosok. Amikor a kabóca száma elér egy bizonyos szintet, populációjuk fokozatosan csökkenhet. Így történt egy korábbi, hasonló esetben is, amikor egy észak-amerikai lepkefaj jelent meg, amely ugyan nem okozott jelentős gazdasági károkat, de látványos nyomokat hagyott maga után. A gyors növekedés után az adott lepkeállomány is lecsökkent – mondta Gál Tamás.

Meg kell semmisíteni

A vírus ellen sem üzemi, sem kiskerti szinten nincs védekezési lehetőség. Ha beteg töveket találnak, azokat nem szabad sem tovább szaporítani, sem megtartani – egyszerűen meg kell semmisíteni azokat.