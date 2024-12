– Csak fával tudunk tüzelni, három kandallóval fűtünk, úgyhogy ez komoly segítség nekünk, hálásak vagyunk érte – mondta kedden reggel a makói Honvéd városrészben, a Dembinszky utcában lakó Balogh Károlyné. Családjuk egyike azoknak, amelyek a városban üzemet működtető Givaudan Hungary Kft. jóvoltából idén tűzifát kapnak a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével.

A Givaudan Hungary felajánlásából vásárolt tűzifát teherautóval vitték házhoz. Fotó: Makói Városi Televízió

A Givaudan Hungary nem először segít

A kiszállítást kedden kezdték meg. A közalapítvány elnökétől, Tiszlavicz László alpolgármestertől megtudtuk: a cég a város kulturális és sportéletének is mecénása. Most annyi pénzt utalt át, amennyiből összesen 85 család kaphat 5-5 mázsa tűzifát. Ez 2-3 hétre biztosítja a fűtést az érintettek otthonában. Karkas Mihály, a Givaudan igazgatója ehhez hozzátette: 2015 óta segítik ilyen módon azokat, akik a makói gyár közelében élnek.

Erős a szociális érzékenység

A tüzelő kiszállításakor tartott sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet makói polgármester azt hangsúlyozta, a mostani akció is annak bizonyítéka, hogy erős a városban a szociális érzékenység. Azt is elmondta, az Egyesített Népjóléti Intézmény és a városháza hatósági csoportjának javaslata alapján választották ki, kik részesüljenek az adományból. Az érintett körzet önkormányzati képviselője, Kiss Ádám pedig hasonló jótékonyságra biztatta a többi makói vállalkozást is.