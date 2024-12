Mint kiderült, Magyarcsanádon már 37 ezer forintos négyzetméter áron is lehet házat venni. Az olcsó ingatlanárak az 1200 fős település polgármesterének is megfejtésre várnak.

A községben elérhető minden szolgáltatás, ami elvárható egy falutól, de munkába járni máshová kell.

Eperjesen is olcsók a házak. Ott 3-5 millió forintért is lehet házat venni, ami a városban jóval, de jóval többe kerülne. A település még egymilliós letelepedési támogatást is nyújt az oda költöző, a feltételeknek megfelelő családoknak. Eperjesen ötmillióért kínáltak például a közelmúltban egy háromszobás, nagy melléképülettel rendelkező ingatlant, ami nem kívánt nagyobb felújítást a beköltözés előtt. Egy városban gondolhatjuk, hogy mennyit kérhetnének érte.

Erre mondják gondolom sokan, hogy azért ennyi, mert ott van, ahol. Akik ahhoz ragaszkodnak, hogy minden szolgáltatás karnyújtásnyira legyen tőlük, őket biztos nem lehet azzal győzködni, hogy menjenek el ezekre a kistelepülésekre egyszer szétnézni. Friss levegő, rengeteg zöldterület, családias hangulat, mindenki ismer mindenkit, nincs dugó, ingyenes a parkolás, és az olcsó házak sem biztos, hogy rosszabbak, mint városon, a felkapott helyeken a drágák.

És igen, a városba járnak dolgozni, a benzin pedig sokba kerül, de egy ötmilliós ház után a hitel törlesztőrészlete is kevesebb, mint a 40-50 milliós házé.

Persze kinek a pap, kinek a papné, van aki városban érzi jól magát, más semmiért nem költözne el faluról és ebbéli véleményüket, többségüknek, nem az ingatlanárak határozzák meg. Ők inkább vesznek, Tornyai János festőművészt idézve, „hóttig nyögöm” ingatlant, ha ott szeretnének élni, ahol.