– Elküldtük a kérelmet, az indokláshoz természetesen csatoltuk a képviselő-testület szándéknyilatkozatát is a felújításról – mondta Nagylak polgármestere, Bárdos-Kolozsvári Rozália azzal a falu széli úttal kapcsolatban, amit legutóbb nem sikerült pályázati támogatásból rendbe tenni. A kendergyár útja nem különösebben hosszú, mindössze 250-300 méter, ehhez képest viszont nagyon rossz állapotban van: toldozott-foldozott, hepehupás. A Magyar Falu Program egyik kiírása révén, több másik úttal együtt szerették volna ezt is felújítani. Kiderült azonban, hogy nem az önkormányzat, hanem az állam tulajdonában áll, ezért van szükség a beruházáshoz a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyására. Nagylak most a válaszra vár. Ha megérkezik, új pályázati forrást keresnek a beruházáshoz.

A kendergyár útja rossz állapotú, felújítása fontos lenne Nagylaknak. Fotó: Nagylaki önkormányzat

A kendergyár és a lakónegyed miatt kell

Az út az üzem melletti lakónegyed számára fontos, ahol önkormányzati bérlakásokban és saját tulajdonú ingatlanokban harminc-negyvenen élnek, azaz a falu lakóinak tizede – no meg természetesen a gyárnak. A sokak emlékezetében még mindig élő legendás nagylaki kendergyár, ami a maga nemében az ország legnagyobbjai közé tartozott, persze már messze nem olyan volumenben termel, mint valaha. 1904-ben alapították, alighanem az út is akkor épült. A ’70-es években volt, hogy több mint ötszázan dolgoztak itt – a falu lakóinak nagy része, de bejártak a környező településekről is.

A régi szép idők emlékét a Gyarmati András volt polgármester által alapított, a művelődési házban látható Óriásgombolyag Múzeum őrzi, no meg a 80 méter magas gyárkémény, ami a község látképének meghatározó eleme ma is.

Az önkormányzati utak egyébként nagyrészt jó állapotban vannak Nagylakon, sőt a falut átszelő állami utat is felújították tavaly.