A 2011-ben indított Magyarok Kenyere jótékonysági kezdeményezést a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a 2013-as megalakulása óta bekapcsolódó Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vitte igazán sikerre. Az adományozott gabonából, illetve az abból őrölt liszttel határainkon belüli és kívüli, rászoruló magyar gyermekeket támogató szervezeteket segítettek és segítenek idén is.

A vármegyénk mezőgazdászai adakoztak a legtöbbet, mintegy 28.600 kilogramm búzát a Magyarok Kenyere Programban. Fotó: Farkas Sándor közösségi oldala

Kiderült, rekordmennyiségű búzát adakoztak Csongrád-Csanád vármegye gazdálkodói a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban. Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke elmondta, hogy a vármegyei gazdák összesen 28.600 kilogramm búzát gyűjtöttek össze, amiből 18.000 kilogramm lisztet őröltek. Ezt az alapanyagot harmincnál is több szervezet kapta meg, akik a rászorulókon fognak segíteni vele.

A Magyarok Kenyere Kárpátaljára is eljut

– Lélekemelő, hogy Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb adakozó – hangsúlyozta Jakab István. A MAGOSZ elnöke arról is beszélt, hogy a vármegyei gazdák minőségben is egyre jobb búzát termelnek és adományoznak, azon túl, hogy a mennyiséget is évről évre növelni tudják. Elmondta, a búzából a kárpátaljai magyaroknak is juttatnak, hiszen nekik most hatalmas szükségük van a segítségre.

A fórumon Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese kiemelte, hogy optimista a mezőgazdaságot illetően. Elmondta, hogy a pályázati források célba értek, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodók termelni akarnak, feldolgozni akarnak és a jobb minőséget szeretnének elérni. Hozzátette, reálisnak tűnik, hogy 20-25 millió embernek tudjanak biztonságos élelmiszert előállítani a magyar termőföldeken.

Fotó: Farkas Sándor közösségi oldala

– Az elkövetkező három évben a magyar mezőgazdaság képes lesz kitörni a béklyókból. Hiszek benne, hogy közösen elérhetjük ezt, és a magyar gazdák sikerrel nézhetnek szembe a jövő kihívásaival! - fogalmazott a miniszterhelyettes.