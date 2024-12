Bár még nem lesz személyzet nélküli bolt, csütörtökön újra megnyílik a még október közepén bezárt Szent István téri Coop. Bár a COOP Szeged Zrt. erről sehol nem beszélt, mégis köztudomású, hogy Szeged belvárosában is úgynevezett személyzet nélküli okosboltot akartak nyitni. Ennek az a lényege, hogy a technológia révén, akár egy alkalmazás segítségével a hagyományos üzletek átalakítást követően személyzet jelenléte nélkül is nyitva tarthatnak, akár 24/7-es üzemmódban. A szegedi üzlettel is ez volt a terv, de ez nem jött össze. A hivatalos megfogalmazás szerint ennek az üzletláncon kívülálló technikai okai vannak. A projektet nem vetették el, együttműködő partnerükkel nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megoldást találjanak a felmerült problémára.

Az utolsó simítások. Személyzet nélküli bolt majd csak 2025-ben lesz a felújított Szent István téri üzletből. Fotó: Arany T. János

Kelemen János, a cég elnök-vezérigazgatója azt mondta, a személyzet nélküli bolt később valósul majd meg, dolgoznak a probléma megoldásán.

– Rövid időn belül, 2025 elején valósulhat meg a személyzet nélküli bolt, de erről egyelőre felelőtlenség lenne nyilatkozni. Ami biztos, hogy modern, felújított boltba várjuk csütörtöktől a vásárlókat – mondta a vezérigazgató.