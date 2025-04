Dübörög az Airbnb-piac Szegeden, de komoly buktatók is vannak

A szakember szerint, mint minden másnak, az Airbnb-zésnek is megvannak a maga előnyei és buktatói. Érdemes belevágni egyrészt azért, mert magasabb hozamot hozhat, másrészt pedig azért, mert nincs olyan bérlő, aki évekre "belakja" az ingatlant. Rugalmas, mert az ingatlan tulajdonosa saját használatra is igénybe veheti. A buktatók közé tartozik a rengeteg adminisztráció, az adózással kapcsolatos teendők, valamint az engedélyezési eljárás is. Magasabbak lehetnek a karbantartási költségek. Jelentős bevételtől lehet elesni, ha éppen nincs vendég. A legnagyobb buktató talán az, ha az ott lakók és a társasház tiltja az Airbnb létesítését.

Szegeden egyre többen fontolgatják az ingatlanbefektetés e formáját. Főleg azok, akik tulajdonában már van egy ingatlan és befektetési céllal vásárolnának még egyet. Ám aki emellett dönt, jó mélyre kell nyúlni a zsebben, mert továbbra is az egekben az ingatlanok árai a városban és a vármegyében.