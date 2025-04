Még a nyúl is kilátszik a gabonából, akkora aszály pusztítja a termőföldeket

Az Európa Unió Copernicus klímafigyelő szolgálata és a Meteorológiai Világszervezet közös jelentése szerint Európa hőmérséklete a globális átlag több mint kétszeresével növekszik. Az előrejelzések szerint az idei nyáron is lesznek szinte elviselhetetlen periódusok, akár 46 Celsius fokos hőmérsékletek is. Emellett még csapadékhiánnyal is számolhatunk, pedig jelenleg is súlyos aszály van.

Kemény nyár elé néz a mezőgazdaság, magas hőmérsékletet és kevés csapadékot ígér a meteorológia, pedig már így is nagy az aszály. Illusztráció: Shutterstock

Az aszály megviseli a szántóföldi növényeket

Térségünk mezőgazdaága nagyon megszenvedi a vízhiányt. Szentesen és környékén március 17-én hullott utoljára számottevő eső, 15 milliméter, azóta csak 1-3 milliméteres csapadékot mértek, azt pedig azonnal elvitte a nagy szél és a magas hőmérséklet.

– Az őszi vetésünkből még egy kis kukorica maradt, a többivel készen vagyunk. Az apró esők a magágy készítését hátráltatták. Arra jó volt, hogy a vetést akadályozza, de ahhoz már kevés volt, hogy a talaj nedvességtartalma javuljon – mondta Kovács György, a szentesi Árpád-Agrár Zrt. növénytermesztési és állattenyésztési igazgatója.

– Az őszi vetésű gabonák is megszenvedik a csapadékhiányt. Van, ahol az alsó leveleik már elszáradtak, lesárgultak. Már térdig érőnek kellene, hogy legyen, de van, ahol még a nyúl kilátszik belőle. A napokban elvetett hibrid kukoricát már öntözzük, mert másképp ki sem kelne. A borsót is öntözni kell. Sajnos az előző három aszályos évhez nagyon hasonlít a mostani.

A 2-3 millimétert észre sem veszik a szántók

A fábiánsebestyéni termőföldek is szomjasak.

– Két-három milliméteres csapadékok voltak, de ezekkel nem sokra mentünk. Fújt a szél, meleg is volt, a lehullott eső hipp-hopp elpárolgott. 300-400 milliméter csapadék biztosan hiányzik a földből – erősítette meg Timár Imre, a Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatója. Az is probléma, hogy lokálisan jönnek az esők. Van, ahol leszakad az ég, máshol pedig csak a távoli felhőket látják.

– Az őszi búzával nincs gond, a többi növényt, a búzát, áru- és csemege kukoricát, napraforgót és a szóját most vetettük el. Öntöznünk kell. Vízhasználati díjat ugyan nem kell fizetnünk, de a rendszer működtetése, az élő munkaerő, illetve az üzemanyag, így is nagyon sokba kerül – tudtuk meg a vezérigazgatótól.