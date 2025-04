Hajmeresztő: pár évvel ezelőtti szalonáron vehetjük most a használtautókat

Nincs már bizalmatlanság a használtautókkal szemben a magyarokban – legalábbis az autókereskedésekben vásároltakkal szemben semmiképpen. Nem véletlen, hogy nagy forgalmat bonyolítanak le az erre szakosodott vállalkozások: naponta akár több jármű is gazdát cserél egy-egy felkapottabb telepen. De miért jobb a használtautó, mint az új, miközben előbbieknek is egyre borsosabb az ára? Ennek próbáltunk utána járni.

Egy pár éves használtautó most nem ér sokkal kevesebbet, mint amennyi az új ára volt. Fotó: Gémes Sándor

Miért ennyire drágák a használtautók?

Egy átlagos vásárló jelenleg 5-10 millió közötti összeget költ, ha használtautót vesz. Ez nem kevés: sok esetben egy pár éves autót közel annyiért lehet értékesíteni, mint amennyiért annak idején a tulajdonos elhozta a szalonból. És persze történet közben infláció, de tény, hogy így is őrzik árukat az autók. Ami vevői oldalról nem túl jó hír.

Pár százalékos értékcsökkenéssel lehet most eladni az új autókat, mert a jó használtautók felértékelődtek a piacon – mesélte Nagy Gábor, a Tan-Dem Autókereskedés tulajdonosa. – Ennek egyik oka, hogy az új autókra nagyon sokat kell várni, sokaknak erre nincs ideje. Másrészt az újak piacán kiszámíthatatlanok az áremelések is. És van még egy fontos árbefolyásoló tényező. Sok elektromos autót adnak most el a tulajdonosok, mert nem váltják be a hozzá fűzött reményeket. Ez a jelenség pedig hígítja a piacot, azok új ára ugyanis beesett – magyarázta a szakember.

Persze az sem mindegy, milyen használtautóról van szó.

Nagy Gábort kérdeztük. Fotó: Gémes Sándor

– Egyrészt ma már ritka a jó állapotú, mert sokan addig használják a családi kocsit, amíg ki nem esik alóluk. Másrészt a piac ma már nagyon erősen beárazza a megtett kilométert. Akár milliós különbség is lehet két ugyanolyan évjáratú autó között is az alapján, hogy mennyit futott. Pedig ez régen nem volt szempont – magyarázta Nagy Gábor, aki szerint azért is bizalmatlanok sokan azzal kapcsolatban, hogy tulajdonostól vásároljanak, mert egy laikust sokkal könnyebb megvezetni. Ráadásul ő nem is biztos, hogy észreveszi azokat az esetleges hibákat, melyeket az eladók igyekeznek elrejteni, amikor személyesen próbálnak túladni megunt vagy már nem megfelelően működő kocsijukon.