Főhet a fejünk 22 órája

Szegeden még magasabbra törtek az ingatlanárak, ez vár rád, ha most vásárolnál

Nem lankad a szegedi ingatlanpiac, makacsul emelkednek az árak. Az ingatlanok helyzete most csak az eladói oldalnak kedvez, és ez nagyon nem is fog változni. Meszlényi Tamással beszélgettünk árakról, befektetésről és rejtett költésekről is.

Alaposan körbejártuk az ingatlanhelyzetet Szegeden. Jó hírek nincsenek, de eladó ingatlanok annál inkább. Az ingatlanok csillagászati áron vannak Szegeden, egy ideig ez így is marad. Illusztráció: Maszlag Edina Szegeden már nem lesznek olcsóbbak az ingatlanok Meszlényi Tamás szerint mindenképpen egy alapos körülnézés kell, hogy megelőzze az ingatlanvásárlást. Főleg amiatt, mert az utóbbi egy-két évben olyan jelentős átalakulások mentek végbe a szegedi piacon, amivel érdemes tisztában lenni. A BYD Szegedre érkezése, a kormányzati döntések és az ország gazdasága is alakíthatja a piacot és az ott uralkodó trendeket. Fontos, hogy alaposan tájékozódjunk az ingatlanpiaci trendekről, különös figyelmet fordítva arra, hogy melyik városrészben, milyen típusú ingatlanok esetében tapasztalhatók áremelkedések az utóbbi időszakban, és mi várható az elkövetkező fél évben. Az áremelkedés folyamatos, Tamás szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy valaha is lesz csökkenés. A vásárlókkal szemben az eladók most egyre magasabb árakat kérnek, mivel úgy érzik, hogy a piacon lévő kereslet lehetőséget ad a nagyobb haszonra. Egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy a BYD-re hivatkozva próbálják az ingatlanok árát az egekbe emelni, pedig léteznek lélektani határok, és nem lehet a végtelenségig növelni a végösszeget. Szegeden úgy tűnik, hogy a piacon már elértük a tetőpontot, mivel a panellakások négyzetméterenkénti ára jóval egy millió forint felett jár. Akik korábban szinte fillérekért vásároltak egy panellakást, most milliókkal gazdagodhatnak. Tamás elmondása szerint még mindig kereslet van a panellakásokra, hiszen a piacon a panellakás a legolcsóbb ingatlan típus, annak ellenére, hogy akár 60 millió forintot is kérhetnek érte. Érdemes panelbe fektetni a pénzt. Vannak olyan rejtett költségek, amikkel számolni kell ingatlanvásárlás vagy eladás során. Ingatlan vásárláskor a vevőt 4 százalékos illetékfizetési kötelezettség terheli, amit 30 napon belül be kell fizetni a vételár után. Ezen kívül az ügyvéd költsége is a vevőt terheli. Az eladónak energetikai tanúsítványt kell készítetnie, viszont ennek költsége nem magas. Az ingatlan eladásból származó jövedelem SZJA-köteles, és az adó mértéke az eladás időpontjától függ. Ha öt éven túl adjuk el az ingatlant, akkor adómentes, öt éven belül viszont sávos adózás vonatkozik az ingatlanra.

Albérlet vagy saját ingatlan? Albérletben lakni sokak szerint "kidobott pénz". Ha viszont egy család vagy pár hitelképes, érdemes elgondolkodni a lakásvásárláson, hiszen most már kedvezőbb kamatfeltételekkel találkozhatunk a bankok kínálatában. Még akkor is, ha a szegedi ingatlanpiacon az árak magasabbak az átlagosnál, egy 150-160 ezer forintos törlesztőrészlet mellett előbb-utóbb miénk lehet az ingatlan – vallja Tamás.

