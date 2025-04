Ők hozzák az ebédet, cserébe szinte semmi sem marad a zsebükben – videóval

Keveset, vagy egyáltalán nem kapnak jattot az ételfutárok Szegeden. Miközben viszont a költségek egyre csak növekednek.

A jatt kevés vagy egyáltalán nincs, küszködnek a szegedi ételfutárok. Fotó: Karnok Csaba

Jelenleg nem éri meg ételfutárnak lenni

– Csak mellékállásban éri meg futárnak lenni – mondta egy általunk megkérdezett szegedi ételfutár. Munka ugyan lenne bőven, ebédidőben a Kárász utca környékén szinte hemzsegnek a futárok, ki biciklivel, ki rollerrel, ki motorral szállítja a rendeléseket. A megbecsülésük azonban már messze nem a régi. Nehéz helyzetüket tovább súlyosbítja, hogy például az egyik ételfutár vállalat nemrég 8 százalékkal csökkentette a címpénzek összegét, miközben a járulékok folyamatosan nőnek. Ráadásul a motoros- és autósfutároknak a magas üzemanyagköltségekkel is számolniuk kell pluszban. A szegedi futár szerint ideje lenne növelni a címre szállításért járó díjakat és borravaló adására ösztönözni a vásárlókat.

Jatt sincs, vagy csupán jelképes

A biciklis futár elmondása szerint a munkát akkor éri meg folytatni, ha a borravalók, vagyis a jattok is megfelelőek. A készpénzes fizetéseknél természetesen a jatt is készpénzben érkezik, átlagban mindössze 50 forint borravalót kapnak, szó szerint egy jelképes összeget. A legnagyobb jatt, amit eddig kapott az 1500-2000 forint volt, de ezek az esetek nagyon ritkák. Bankkártyás fizetés esetén, például a Wolt applikációban, 200 forint a minimális összeg, amit borravalóként a futároknak adhatunk. Azonban a futárok nem tudják, hogy ebből az összegből mennyit von le a vállalat. Megsúgta nekünk azt is, hogy a másik, Szegeden is népszerű futárvállalat jóval többet fizet a másiknál.

Ahogy másnak, nekik is jól esne egy kis plusz, különösen azoknak, akik hétvégéjüket feláldozva, villámgyorsan szállítják házhoz a megrendelt ételeket. Az általunk megkérdezett futár szerint, ha valaki 20 ezer forintért rendel ételt, annak néhány száz forint borravaló nem jelentene nagy fejtörést. Munka bőven akad, különösen a tavaszi és a nyári hónapokban, amikor az ételrendelések száma a legnagyobb. Volt azonban olyan időszak a szegedi futárok életében, amikor kevesebb rendelés jutott sok futárra, ami véres harcot eredményezett a címekért.