A madárinfluenza tovább pusztít, az agrárminiszter bejelentést tett

A madárinfluenza Csongrád-Csanád vármegyét is jelentősen sújtja.

Ahol a madárinfluenza felüti a fejét, azon a telepen leölik az összes szárnyast. Fotó: Shutterstock

Madárinfluenza: Rendkívüli idők, rendkívüli intézkedések

– Rendkívüli kihívásokkal kell megküzdenie az agráriumnak. Egymás után jelennek meg az állatbetegségek, a sertéspestis, a madárinfluenza, a ragadós száj- és körömfájás és a sort még folytathatnánk. A rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket követelnek. Éppen ezért állami támogatásban részesülhet az a víziszárnyas tartó, aki vállalja, hogy három évig nem termel. A gazdálkodónak azt is vállalnia kell, hogy a kijelölt területen nem folytat semmilyen baromfitartást a madárinfluenzával leginkább érintett területeken, nem létesít új baromfitartó telepet, valamint az egész ország területén nem hoz létre új víziszárnyas tartási helyet. A támogatás célja, hogy a telepek sűrűségének csökkentésével mérsékeljük a járványok kialakulásának kockázatát – mondta Nagy István agrárminiszter a hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóban.

A keret 2 milliárd forint

A program kompenzációs támogatást nyújt a kistermelőknek, ha három évig szüneteltetik a termelési tevékenységüket. A keret mintegy 2 milliárd forint. A támogatáshoz pályázati úton lehet hozzájutni májustól.

Vármegyénkben is több gazdát érinthet

Csongrád-Csanád vármegyét is jelentős mértékben sújtja a madárinfluenza. Már vannak olyan gazdálkodók, akik a dolgozóikkal együtt, a nevelési, hizlalási időszakban nem hagyják el a telephelyet, hogy ezzel is csökkentsék a vírus bekerülésének kockázatát. Ételt a családtagjaik visznek nekik a kerítéshez. Máshol pedig még hangágyút is bevetnek, hogy a vadmadarakat is távol tartsák a gazdaságuk terültétől.

Vármegyénkben egyébként legutóbb április 24-én Mártélyon volt madárinfluenza kitörés. Azóta nem regisztráltak új esetet.