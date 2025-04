Se ki, se be: kilenchetes karanténba zárják magukat a gazdák

A szél is beviheti a vírust egy állattartó telepre

Az élelmiszert ilyenkor a párja viszi és a kerítésen adja át.

- Ez sem jelent 100 százalékos védelmet. Akár a telep felett átrepülő fertőzött vadmadár is lepottyanthat egy tollpihét, ami az ajtónyitással bekerülhet az állomány közé. De a hálón átjuthat egy porszem a széllel, és akkor is megvan a baj. Addig, amíg a H5N1 ellen nem lesz vakcinázás, addig nagyon védtelenek vagyunk – mondta a gazdálkodó, akinek az utolsó libaszállítása bő két hete volt. Most azon izgul, hogy nehogy közelebb kerüljön a gazdaságához a vírus és be tudja telepíteni az újabb tömőliba állományát.