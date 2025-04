Milliókat oszt szét Maroslele májusban

- A sikeresen pályázó civilek elsősorban működésre, valamint programjaik megtartására fordíthatják az elnyert összeget – mondta Drimba Tibor maroslelei polgármester azzal a kiírással kapcsolatban, amit nemrégiben tett közzé a falu önkormányzata. A maroslelei civil pályázat célja a falu közösségi és kulturális életének támogatása, illetve az elismerés kifejezése azok felé, akik ilyen jellegű feladatot vállalnak. Megtudtuk, a képviselő-testület idén 1,1 millió forintot oszt szét a jelentkezők között. Akik pályáznak, azoknak többek között be kell számolniuk eddigi tevékenységükről és nem lehet köztartozásuk.

A maroslelei civil pályázat nyertesei a közösségi ház felújított épületében tarthatják rendezvényeiket. Fotó: Szabó Imre

Kik kapják a legtöbb pénzt?

A faluban az utóbbi egy-két évben is alakultak civil szervezetek, mostanra mintegy tucatnyi működik belőlük a bő kétezer lelkes településen. Drimba felidézte, a legnagyobb összeget általában az önkéntes polgárőr és tűzoltó egyesület szokta kapni, hiszen nekik komoly költségeik is vannak: rendszeresen járőröznek, betakarítási időben a földek terményeire vigyáznak, ami miatt sokat kell költeniük üzemanyagra. De komolyabb összeggel szoktak hozzájárulni a három szakosztállyal működő helyi sportklub, illetve az iskola, óvoda működését segítő Nyitnikék alapítvány tevékenységéhez is. Megjegyezte, általában mindenki megkapja az igényelt összeget.

A maroslelei civil pályázat határideje

A pályázatra május 9-ig lehet jelentkezni. Ehhez űrlapot kell kérni a községházán, és ott is kell kitöltve, a szükséges dokumentumokkal kiegészítve benyújtani. Az eredményhirdetés május végén várható, a nyerteseknek rögtön utalják is a megítélt összeget.