Székkutason megelevenedett Hitchcock rémálma, varjúsereggel küzdenek a gazdák – videóval

Valószínűleg a varjak ellen tették ki Kakasszék és Székkutas között a két madárriasztó mű ragadozó szárnyast. A szombati szél félelmetesen dobálta őket, akkor nem is merészeltek a varjak a tábla közelébe menni.

A mű ragadozómadarak félelmetesen „repkedtek” a szélben. Fotó: Kovács Erika

Milliós károkat okoznak

Évek hosszú sora óta okoznak problémát a Székkutason és környékén élőknek a varjak. Megeszik a napraforgó és a kukorica egy részét, milliós károkat okoznak a gazdáknak.

A vetési varjak 2001 óta védettek, 2009-ben az év madarává is választották őket Magyarországon, mivel a rendszerváltozás előtt, a nagyüzemi mezőgazdasági művelés, majd az éghajlatváltozás miatt jelentősen lecsökkent a populációjuk. Hogy Székkutason és környékén, illetve több más, magyar településen miért okoznak évek óta gondot a vetési varjak, ennek okát a kék vércsék körül kell keresni.

A kék vércsék megmentése közben a varjak is elszaporodtak

A Körös-Maros Nemzeti Parkban, az Európai Unió támogatásával, már egy évtizednél is régebben működik a kék vércse program. A fokozottan védett kék vércsék száma vészesen lecsökkent. Hogy növeljék a populációt, a vetési varjak hatékony védelmére is szükség volt. Így, miközben a program hatására a kék vércsék örvendetesen szaporodtak, a gazdák már nem annyira örvendeztek, hogy a varjak is rettenetesen elszaporodtak. A kék vércsék nem raknak saját fészket, hanem előszeretettel költöznek be a varjak fészkébe, amik addigra már üressé válnak, mert a varjúfiókák kirepülnek. A szakemberek mű fészkeket helyeztek ki. Így lett összefüggés a varjak és a kék vércsék között.

Hitchcock-i érzése van az embernek

Székkutas környékén olykor már Hitchcock filmjében érzi magát az ember, ha az égen összeáll a fekete sereg. Különösen a napraforgó és a kukorica termőre fordulósa után okoznak hatalmas gazdasági károkat, hiába riasztják a gazdák hangágyúval, kipufogó nélküli motorozással, fényben megcsillanó CD-lemezekkel. Az éhség nagy úr és a varjak sokszor már a vetésre is rájárnak. A 47-es főút mellett egy gazda a mű ragadozó madarakkal próbálja védeni a vetést. Néhány héten belül kiderül, megijedtek-e a varjak tőlük, vagy rájártak a vetésre.