A BYD frissen bemutatot limuzinját vegye, ha egy Rolls-Royce is kevés lenne önnek – fotóval, videóval

A BYD a Yangwang U8L-t kifejezetten úgy tervezte, hogy a hátsó utasok extra kényelemben utazhassanak. Ehhez 20 centivel növelték meg a tengelytávot, a teljes karosszéria hossza pedig 5400 mm-re nőtt. Bár hivatalos adat a teljes hosszváltozásról nincs – a rövid verziónál lévő pótkerék miatt mindössze 81 mm-es bővülést mértek –, az biztos, hogy az U8L méreteivel még a Range Rovert és a Rolls-Royce Cullinant is túlszárnyalja.

A Yangwang U8L luxuslimuzin vízen is képes közlekedni, prémium kényelmet és exkluzivitást kínálva.

A második sorban két luxusfotel kap helyet, az autó pedig digitális kényelmi megoldásokat is kínál, akárcsak a prémium tárgyalóbuszok. Bár egyelőre hivatalos belső fotók nem láttak napvilágot, a Sanghaji Autószalonon bemutatott példány hátsó ablakait is befeketítették, hogy megőrizzék a titkot.

A családos vásárlókra is gondoltak: nekik az extra hely lehet igazán vonzó. A csomagtartó vízszintesen kettéosztott ajtót kapott, az alsó rész ráadásul akár 200 kg-ot is elbír – így akár padként is használható.

Az exkluzivitásról sem feledkeztek meg. A hosszított verzió első és hátsó márkajelzései 24 karátos aranybevonatot kaptak, amit akár a kormányon is kérhetünk extra felszerelésként. A 23 colos kovácsolt alufelnik pedig nemcsak mutatósak, hanem aerodinamikailag is optimalizáltak.

Yangwang U8L: Limuzin, SUV és hajó egyben? Nem teljesen, de majdnem

A technikai alapok változatlanok: a négy elektromos hajtómotor 1180 lóerős (1280 Nm) teljesítményt nyújt, a hatótávnövelőként működő kétliteres turbómotor segítségével. A DiSus-P hidraulikus karosszéria-stabilizáló rendszer pedig gondoskodik róla, hogy az utazás minden terepen – akár vízen is – selymesen sima legyen.