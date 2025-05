Van ötmilliója? Akkor lehet, hogy máris vehet egy saját házat, mutatjuk melyik településeken a vármegyében

Ház, nagy lehetőségekkel

A Makó környéki Csanádpalotán hat ingatlan eladó, mind kedvező áron, az egyiket úgy hirdetik, hogy „ház, nagy lehetőségekkel”, vagyis még költhetünk rá, de olyan lesz, amilyennek mi akarjuk – ez 12 millióba kerül, amiért 100 négyzetméteren 2 szobát kapunk. De vehetünk még 4,8, 8,5 és 11 millióért is otthont, a „négyegésznyolcasok” közül az egyik 120 négyzetméteres három szobával.

Csanytelek sem drága

A csongrádi járásban lévő Felgyő központjában 15,5 millió forintért 52 négyzetméter lehet a miénk. A szintén járásbeli Csanyteleken több házat is 10 millió körüli összegért hirdettek meg, van köztük 11,7, 10,6 (ez befejezendő), 10,5 és 9 „millás”, de olcsóbb, 6,9 és 4,5 millió forintért is. Pusztamérgesen a legolcsóbbért, egy 37 négyzetméteres házért 14,9 milliót kellene fizetnünk, de ezt – az eddigiek tükrében – akár drágának is nevezhetjük, igaz vehetünk ennyiért 60 négyzetméterest is kettő plusz egy szobával.

A „számháborút” zárjuk Ásotthalommal és Székkutassal: előbbiben erdő melletti nagy tanyát kínálnak 6,2 millióért, utóbbiban a község szívében elhelyezkedő családi házat 8,9 millióért. Lehet kutatni a pénztárcákban a szükséges forintok után.