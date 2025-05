Szegedi szerelő rántotta le a leplet, ez az elektromos autó jobb, mint a Tesla! – videóval

Luxusautók sorakoztak Szeged egyik ritka, hibrid és elektromos autókra specializálódott szervizében. A műhely 2006 óta szinte kizárólag villanyautókkal foglalkozik. Jelenleg egy 800 lóerős Porsche Taycan áll a garázsukban, amely a használtautó-piacon körülbelül 30 millió forintot ér. Megfordulnak náluk szerényebb járművek is, például a népszerű Renault Zoe vagy a karakteres megjelenésű Toyota Prius. A műhely éke és újdonsága egyértelműen egy BYD modell.

Egy szegedi autószerelő ráerősített arra a szóbeszédre, hogy a BYD lassan tényleg lenyomja az amerikai Teslát. Fotó: Karnok Csaba.

BYD tényleg lenyomja a Teslát

Az udvaron jelenleg egy összetört BYD Seal várja sorsát, ám még menthető. Fodor Zsolt a szerviz tulajdonosa elmondta: külön élmény volt számára szétszerelni ezt a prémium kategóriás BYD modellt. Szerinte egyszerűen szerelhető autókról van szó, a konstrukció kifejezetten elnyerte a tetszését. Zsolt nevetve mesélte, hogy jók az elgondolásai a BYD modelleknek, megütik a Tesla szintjét, sőt meg is előzik.

Zsolt ráerősített arra a szóbeszédre és a médiában megjelenő információkra, hogy a BYD valóban lassan népszerűbbé válik a Teslánál. A BYD és a Tesla vérremenő harca már Szegeden is érződik. Bár jelenleg még több Teslát látni az utakon, a közeljövőben ez könnyen megváltozhat. A szegedi gyártás révén jelentősen csökkenthetők a költségek, így jó minőségű, de olcsóbb elektromos autókat kínálhat a piacon. Eközben a Tesla sem tétlen, fejlesztéseivel és agresszív árcsökkentéseivel tovább növeli eladásait. A két márka versenye egyre inkább kézzelfoghatóvá válik a magyar autópiacon is, Szeged fontos szereplője lesz ennek az átrendeződésnek.

Fotó: Karnok Csaba

Azért nem minden elektromos autó tökéletes, több típusnál is komoly probléma állhat fenn. Az elektromos autók hibái mögött gyakran nemcsak a gyártás, hanem a magyar villamoshálózat állapota is meghúzódik. Egy gyakori probléma a fedélzeti töltők meghibásodása, amelynek egyik fő oka a túlfeszültség, viszont ez nagyrészt megelőzhető lenne. Az akkumulátorral kapcsolatos hibák sem ritkák. A régebbi típusoknál a hatótáv csökkenése jellemzően a természetes elhasználódás következménye, de előfordulhat az is, hogy egy gyárilag hibás cella miatt az autó működésképtelenné válik. Ilyenkor a meghibásodott cella cseréjével a jármű ismét üzemképes lesz, ám a beavatkozás a hatótávot nem növeli.