Végleg bezárták Szeged egyik leghangulatosabb piacát, most megtudtuk, hogy mi épül a helyén – videóval, galériával

A Szabadkai úti szerkesztőségtől nem messze, három villamosmegállónyi távolságra fekszik az egykori Cserepes sori piac – 2021 elején zárt be véglegesen – mára néptelenné, üresé vált a területe. A tujából nap mint látom, és előtolakodnak a régi emlékek a közös családi programnak számító vásárlásokról, amikor mindenkinek vettünk valami hasznosat és szépet, olcsón, valamint ismerősökkel, barátokkal is rendszeresen találkoztunk és beszélgettünk. Megérte kijárni a KGST-piacra.

Az egykori Cserepes sori piacnak van gazdája, lakópark épül majd a területen. Fotó: Karnok Csaba

Cserepes sori piac hangulata

– Jó, nézd, picsi pénz, vedd meg – hallottuk szinte minden árustól a Cserepes sori piacon, ami KGST-ből kínaivá vált. Több szép, jó dolgot, a ruhától az édességeken át a konyhai neszközökig vehettünk ott, nem beszélve a bazári részen a használt, olykor rozsdás alkatrészekről, a könyvekről, a videókról, az elképzelhető és hihetetlen apróságról. A standokat elárasztó kínai termékek minősége vitatható volt, de finom volt a lángos, ízes és ízletes a palacsinta, sört és üdítőt is ihattunk, ha a hőségben poroszkálva, válogatva a cuccok között megszomjaztunk. Jó volt, szép emlékeket őrzünk, nosztalgiázunk – anno a villamos is pár méterrel előbb állt meg, mint most.

Tavaszi séta

Hazafelé tartva a villamosról leszálltam a szupermarketnél, közelről akartam látni, milyen képet mutat most a kedvelt piac. A kft. egykori központját láttam meg először, még olvasható a homlokzaton a telefonszám és a honlap elérhetősége, míg pár méterrel arrébb azt tudatják velünk, kutyával őrzött terület. A Cserkó kerítése szinte mindenütt rozsdás. Minden kapu, elég sok található belőle, lakattal zárva – csak kívülről nézelődhetünk, úgy láthatjuk, mi a helyzet bent. Az aszfalt hézagjait meghódította a természet, virít a gaz, sok az ecetfa, távolabb telefonfülke árválkodik. Foglaltat jelez? Igaz, szinte mindenütt vegyszeres gyomirtás nyoma látszik – az elszáradt növények árulkodtak –, és konténeres szemétszállítást is láttunk csütörtökön fotós kollégámmal, Karnok Csabával, vagyis mégiscsak van élet a kerítésen túl.