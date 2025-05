Strandot hetvenhatezerért? Hódmezővásárhelyen ennyiért lett a városé a fürdő

A Hód-Fürdő Kft.-ben jelentős tőkeemelés történt, amit a Szegedi Törvényszék cégbírósága a múlt hónapban jegyzett be. A társaság jegyzett törzstőkéje 3 millió forintról 418,9 millió forintra emelkedett.

A Hód-Fürdő Kft. az önkormányzat 100 százalékos közvetlen tulajdonába került. Fotó: Kovács Erika

Minimálissá vált a HVSZ Zrt. tulajdoni hányada

Az apporttal az önkormányzat minősített többségű befolyást szerzett a társaságban, miközben a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. továbbra is megtartotta a tulajdonrészét, amely a törzstőke 0,36 százaléka lett, mindössze 1 millió 530 ezer forintos üzletrészt jelent. A törzstőke emelés célja az volt, hogy megerősítsék a vállalkozás működésének stabilitását, és a közszolgáltatásokat hosszú távon biztosítsák. Mivel a törzstőke emeléssel a HVSZ Zrt. tulajdoni hányada minimálissá vált, indokolttá vált, hogy az önkormányzat kivásárolja a vagyonkezelő cég üzletrészét – hangzott el az áprilisi rendes közgyűlésen.

Hód-Fürdő: Minden évben jelentős veszteséggel zárják az évet

A Hód-Fürdő Kft. Minden évben jelentős, több százmilliós negatív eredménnyel zárja az évet, így törtét ez az elmúlt évben is. Erre való tekintettel az önkormányzat 76 ezer 500 forintos vételi ajánlattal élt a HVSZ Zrt. felé, ami a névérték 5 százaléka.

A közgyűlés jóváhagyta az ügyletet, ami után a Hód-Fürdő Kft. egyszemélyes társasággá válik, amelynek egyedüli tagja az önkormányzat. Ennek megfelelően a cég társasági szerződését alapító okirattá kell átszerkeszteni, a változásokat a Cégnyilvántartásba is át kell vezetni.

Most már közvetlenül dönthet a város

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a közgyűlésen arról beszélt, hogy ez egy egyszerű technikai módosítás abban az értelemben, hogy ezentúl az önkormányzat 100 százalékos közvetlen tulajdonába került. Ezentúl, például az ügyvezető igazgató megválasztásakor a közgyűlés nem felhatalmazással él a kft. taggyűlése felé, hanem a közgyűlés közvetlenül dönthet, mint tulajdonos. Az is elhangzott, a strand veszteségét eddig is az önkormányzat fizette, csak két lépésben, a HVSZ-en keresztül, ezentúl ez is egy lépésessé válik.