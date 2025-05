Egy szegedi garázs árából akár egy tengerparti nyaralót is kihozhatsz ezeken a helyeken

Miközben Magyarországon árak tekintetében már mostanra is kezdenek elérhetetlen messzeségbe kerülni az ingatlanok, a szakértők további jelentős drágulásra számítanak, vagyis a helyzet csak romlani fog. Jelenleg egy átlagos állapotú társasházi lakás négyzetméterára Szegeden 1 millió forint környékén jár, vagyis egy közepes méretű panellakás ára is 40 millió felett van.

Az ingatlanok ára egyre jobban növekednek hazánkban. Fotó: Ingatlanbazár

Kilátás a Vértóra vagy a tengerre

Persze a lakótelepi kilátás is lehet szép, Szegeden azonban legjobb esetben is maximum a Vértóra láthatunk rá, ha vízparti ingatlant szeretnénk. Esetleg a Holt-Marosra, de azt nem ússzuk meg ilyen olcsón. Az újszegedi házak ugyanis azon a környéken több száz millió forintba kerülnek. Az ingatlanbazáron jelenleg elérhető egyik ilyen ingatlan ára például 250 millió forint.

Ezek után talán elképzelhetetlen, de a fent említett összegek töredékéért is lehet vízparti otthonunk – méghozzá a tengernél. Sok országban a magyar panellakások áráért exkluzív, panorámás ingatlanokat vásárolhatunk meg, sőt vannak területek, ahol egy kisebb hazai panel árából két olyan ingatlan is kijön, mely nem csak filmbe illő környezetet biztosít, de nyári szezonban akár bőséges megélhetést is, ha kiadjuk.

Jakuzzis luxusapartman egy garázs áráért

Egyiptomban, Hurghadában találtunk például 135 négyzetméteres, jakuzzis luxusapartmant, amit berendezve árulnak 25 millió forintért, de ugyanennyiért ugyanezen a településen tengerre néző, 2 szobás, erkélyes apartmant is vásárolhatunk egy több medencével ellátott komplexumban. Ezért a pénzért itthon lakótelepi garázst kapunk. Hasonlóan jó ajánlatokat lehet találni Görögországban. Egy 3 szobás felújított apartmanért például, 80 méterre a tengerparttól 24 millió forintot kértek – ezt már el is adták.

Ha valakinek nem túl vad elképzelés Albániában ingatlant venni, ott is jóval olcsóbban juthat hozzá tengerparti ingatlanhoz, mint például egy balatoni apartmanhoz. A repülővel mindössze 50 percre lévő Tirana melletti egyik kistelepülésen például első soros tengerparti, medencés apartmanházban 63 millió forintért kínálnak eladásra egy 78 m²-es, gyönyörű panorámával rendelkező lakást.